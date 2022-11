Pallavolo, serie B maschile, la squadra di Ferro affronta la cenerentola

A Vibo Valentia per trovare ancora conferme, cercare la quarta vittoria consecutiva e migliorare ulteriormente la classifica. La Re Borbone Saber Palermo affronta con queste motivazioni la trasferta calabrese valida per l’ottava giornata del girone I del campionato di serie B di pallavolo maschile.

Dopo tre vittorie consecutive contro Paomar Siracusa (3-2), Papiro Fiumefreddo (3-0) e Villafranca Tirrena (3-2), il sestetto di Nicola Ferro cerca il poker domani (inizio alle 17) in casa del fanalino di coda del torneo, la seconda squadra del club che milita in A2, ancora a quota zero punti.

Sulla carta è una partita con pochi rischi, ma i biancoverdi dovranno mettere in campo massima concentrazione e quella continuità di rendimento che nelle ultime uscite è mancata. La Re Borbone Saber sarà al gran completo, dovrebbe essere della partita anche l’opposto Fabian Gruessner, che negli ultimi giorni ha accusato qualche linea di febbre.

Ferro non vuole distrazioni “Avversari da non sottovalutare”

Il tecnico Nicola Ferro tiene alta l’attenzione alla vigilia di una partita che sulla carta appare decisamente abbordabile.

“Non dobbiamo guardare la classifica ed evitare pericolosi cali di tensione – commenta Ferro – i nostri avversari sono giovani, ma hanno dimostrato coraggio e caparbietà, giocandosela e vincendo qualche set anche contro formazioni più forti. La prima raccomandazione è quella di non prendere sottogamba la partita, bisogna rimanere concentrati e umili. Dopo le ultime buone prove abbiamo l’obbligo di vincere per continuare a rimanere attaccati alle prime posizioni, ma mi aspetto anche nuovi segnali di crescita e di continuità”.

Il programma dell’ottava giornata

Il programma dell’ottava giornata: Universal Viagrande-Aquila Bronte; Papiro Fiumefreddo-Sicily Villafranca Tirrena; Cinquefrondi-Letojanni; Raffaele Lamezia-Paomar Siracusa; Callipo Valentia-Re Borbone Saber Palermo.

La classifica, Re Borbone Saber Palermo al quarto posto

Classifica: Letojanni 15 punti; Raffaele Lamezia e Universal Viagrande 13; Re Borbone Saber Palermo 10: Aquila Bronte 9; Cinquefronti, Paomar Siracusa e Sicily Villafranca Tirrena 7; Papiro Fiumefreddo 3; Callipo Vibo Valentia 0.

Duo Rent Terrasini riceve la capolista Arzano

Sfida proibitiva, almeno sulla carta, per la Duo Rent Terrasini nella ottava giornata del girone E della serie B1 femminile di pallavolo. Le dragonesse riceveranno alle 16 al Geodedico Comunale la capolista Arzano.

La squadra di Enzo D’Accardi proverà a dare filo da torcere anche alla corazzata campana. Fin qui il Terrasini ha concluso le sue cinque partite sempre al tie-break vincendo con Barinossi, e con la vicecapolista Santa Teresa di Riva. Ha perso, invece al quinto set con Pomezia, Castellana Grotte e San Salvatore Telesino.

Programma

Si gioca l’ottavo turno. Questo il palinsesto.

Terrasini – Arzano

Olimpia San Salvatore Bn – Melendugno Lecce

Castellana Grotte – Volleyro Roma

United Volley Pomezia – Volley Trapani

Baronissi – Fiammatorrese

Santa Teresa di Riva – Teams Catania

Classifica, l’Arzano è in testa, Terrasini in zona salvezza

Dopo 7 giornate la classifica recita quanto segue: Arzano 17 punti; Santa Teresa di Riva 15; Barinossi e San Salvatore Telesino 13; Roma 11; Melendugno Lecce 9; United Volley Pomezia 8; Terrasini 7; Volley Trapani 6; Team Catania e Fiammatorrese 3; Castellana Grotte 2.