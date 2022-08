Pallavolo, serie B1 femminile, iniziata anche la preparazione

La Duo Rent Terrasini annuncia i primi colpi in vista della prossima stagione che la vedrà impegnata, per la seconda volta consecutiva, nel campionato nazionale di serie B1 femminile di pallavolo.

Carolina Nasi e Martina Baruffi, rispettivamente libero e palleggiatrice, hanno ufficializzato l’accordo con il club del presidente Tony Mancino.

Nasi, classe 2001, arriva dal MioVolley Grossolengo, formazione veneta che ha disputato la scorsa B1, ma ha anche esperienze in A2 avendo disputato con la maglia dell’Union Volley Pinerolo i campionati di seconda serie nelle stagioni 2018-2019 e 2019-2020. Di sicuro un arrivo importante per il tecnico Enzo D’Accardi che può contare di una giocatrice giovane ma al tempo stesso di spessore.

Baruffi, invece, è una palleggiatrice esperta. Classe 1994, alta 1.87, la regista torna in Sicilia. Nelle stagioni 2018-2019 e 2020-2021 ha vestito la maglia della Pallavolo Aragona ben figurando sia in B2 che in B1. Nella stagione precedente, invece, ha giocato in B1 a Garlasco ma nel suo curriculum vanta anche un’esperienza in A2 a Baronissi.

Duo Rent Terrasini inizia preparazione, debutto il 15 ottobre

Da pochi giorni la Duo Rent Terrasini ha iniziato la preparazione. Le ragazze stanno svolgendo i primi allenamenti in piscina in vista del campionato di terza serie nazionale che scatterà l’8 ottobre. Il debutto per le dragonesse, tuttavia, slitterà al 15 di ottobre nel derby stracittadino con la matricola Caffè Trinca Palermo allenata da Tommaso Pirrotta. Si giocherà al PalaWinning, casa delle roseanero. Sarà la trasferta più breve del sestetto della Duo Rent Terrasini.

La squadra è capitanata da Valentina Biccheri che nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia del Volley Terrasini ottenendo la storica promozione in B1. Anche lei ha diverse esperienze in A2 ed anche in A1 con convocazioni in nazionale maggiore (nel 2011) e juniores. Con quest’ultima ha vinto nel 2008 il campionato europeo juniores.

Ad assistere l’esperto tecnico Enzo D’Accardi anche il suo viceallenatore Andrea Siino, nuovo arrivo nello staff, ed il preparatore atletico Federico Vigliola.

Mancino “Lotteremo per la salvezza”

Il presidente Tony Mancino ha parlato a BlogSicilia.it della prossima stagione parlando anche degli obiettivi del club. “Puntiamo a mantenere la categoria – osserva il massimo dirigente gialloblu – non sarà facile anche perché veniamo da una stagione bella ma difficile nel quale eravamo accreditate di una bella formazione. Ci siamo salvati poi all’ultima giornata a testimonianza che il campionato di B1 è veramente qualitativo e di livello. Ci stiamo preparando, arriveranno altre novità, ma lotteremo per rimanere in questa categoria”.