Pallavolo, serie B1 femminile, ieri primo allenamento

Tornano a sudare le ragazze del Caffè Trinca Palermo. Ieri, infatti, sono iniziati gli allenamenti in vista della prossima stagione che vedrà la squadra rosanero esordire nel campionato nazionale di serie B1 femminile di pallavolo. La matricola rosanero inizierà il torneo il prossimo 8 ottobre dalla trasferta di Pomezia

Giorgia Cangialosi, nuovo arrivo al Caffè Trinca Palermo

C’è anche un volto nuovo: l’opposto Giorgia Cangialosi. Va ad arricchire il roster palermitano. La diciottenne, originaria di Carini, alta 1.86, ha mosso i suoi primi passi nell’Acds Capacense Volley e nella M.I.C volley. Si è poi trasferita a Marsala dove ha fatto il suo esordio con la Fly Volley in serie C, in cui si è resa subito protagonista.

All’età di quattordici anni, è stata sotto l’osservazione dell’attuale commissario tecnico della Nazionale femminile di pallavolo, Davide Mazzanti, in occasione del consueto Regional Day, organizzato per i giovani pallavolisti siciliani dal comitato isolano della Fipav. Inoltre, è stata selezionata per partecipare a un prestigioso stage nazionale ad Avellino sotto la guida di Pieragnoli e D’Aniello. Tutte queste esperienze hanno arricchito il bagaglio tecnico, nonché dato una forte spinta motivazionale ad una giovanissima Giorgia. Sono stati, infatti, numerosi per lei i titoli provinciali e regionali conseguiti nei campionati giovanili, dall’under 14 all’under 18, nelle varie società di appartenenza.

Negli ultimi tre anni, Cangialosi ha militato tra le fila della WeKondor Volley Catania, con la quale, dopo aver ottenuto l’ennesimo titolo regionale, ha partecipato alle finali nazionali Under 19 ad Agropoli, dove la squadra ha raggiunto l’ottimo piazzamento dell’ottavo posto. In quest’ultima stagione, sempre con la stessa formazione etnea, è stata ancora campionessa regionale Under 18, ottenendo l’accesso alle finali nazionali a Verona. Le ultime tre stagioni agonistiche a Catania, hanno impegnato Giorgia non solo nei campionati giovanili ma anche nella serie C, ottenendo ottimi risultati personali e di gruppo.

“Impererò molto dalle mie compagne e dal coach”

Nel Caffè Trinca Palermo ci si aspetta il grande salto per Giorgia Cangialosi. Queste le sue parole: “quest’anno sono molto entusiasta di far parte di una squadra che giocherà nel campionato nazionale di B1 perché sono sicura che imparerò molto grazie all’appoggio sia dei coach che delle mie compagne. Credo nel gioco di squadra e non vedo l’ora di dare il meglio di me”.

Lo staff tecnico rosanero per la B1

Dopo il periodo estivo, dedicato al mercato condotto dal direttore sportivo Luigi Allegra e alla programmazione della stagione, il tecnico Tommaso Pirrotta è tornato in palestra per lavorare con la squadra in vista dell’inizio del campionato nazionale di B1. In questa stagione sarà affiancato dal viceallenatore Piero Pipitone e in questa prima fase dal preparatore atletico Marco Venturella che seguirà le ragazze lungo tutta la stagione anche nelle vesti di fisioterapista.

Le schiacciatrici Isgrò e Patti alla corte di Pirrotta

Quello di Giorgia Cangialosi è il terzo acquisto del club rosanero che nei giorni scorsi ha ufficializzato gli arrivi delle schiacciatrici Alessia Isgrò e Maria Luisa Piatti.