Problemi per l'allenatore Lucarelli

Domani, lunedì 15 giugno, ci sarà la ripresa degli allenamenti del Catania in vista del prossimo turno di Playoff.

In realtà, gli etnei non giocheranno il match del 1° luglio con la Vibonese perché la squadra calabrese ha già comunicato la rinuncia a giocare.

In attesa, quindi, di conoscere i prossimi avversari dei catanesi, per il mister Cristiano Lucarelli ci sono problemi da risolvere non da poco.

Sì, perché alcuni calciatori hanno annunciato di non essere disposti a giocare gli spareggi per la promozione perché non hanno la garanzia di ricevere gli stipendi. Gli atleti in questione, come riportato su Sportface.it, sono ben sette: Di Molfetta (che ha chiesto lo svincolo al collegio arbitrale), Pinto, Calapai, Rizzo, Dall’Oglio, Furlan ed Espostito.

Lucarelli sta tentando di convincerli, al contempo la società potrebbe pensare a una sanzione nei loro confronti. Di certo, se non si dovesse trovare un accordo, per l’allenatore toscano sarebbe un grave problema, soprattutto in difesa.