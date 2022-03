Spiraglio per il club etneo

Buona la terza: c’è uno spiraglio per il Calcio Catania dopo due aste andate deserte. Un’offerta irrevocabile di acquisto è stata presentata all’udienza di vendita telematica della società dichiarata fallita il 2 dicembre 2021.

Il nuovo proprietario del Calcio Catania dovrebbe essere Benedetto Mancini

Dovrebbe essere l’offerta dell’imprenditore laziale Benedetto Mancini. Solo lui si era fatto avanti nell’ultimo periodo, manifestando interesse anche se con un’offerta nell’asta precedente non perfezionata.

Il Tribunale fallimentare sta esaminando la documentazione

Il collegio dei curatori, come previsto dalla legge, ha già rimesso gli atti alla sezione Fallimentare del Tribunale di Catania che è al lavoro e “provvederà ad effettuare le opportune valutazioni di competenza”. I tempi dovrebbero essere stretti. A breve dovrebbe essere ufficiale la “fumata bianca” che precede il classico, e quanto mai liberatorio per i tifosi rossazzurri, “Habemus Papam”.

Il bando prevedeva che “in caso di offerta unica, valida ed efficace, la risposta sarà data all’acquirente tramite pec”.

Esercizio provvisorio del Calcio Catania scade il 17 marzo

Il nuovo avviso era stato pubblicato lo scorso 8 marzo dopo che il Tribunale aveva prorogato dal 7 al 17 marzo l’esercizio provvisorio per la società.

Due aste erano andate deserte. La vendita telematica, fissata dai tre curatori nominati dalla sezione Fallimentare del Tribunale, comprende “diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori; struttura e organizzazione del settore giovanile; immobilizzazioni materiali; indumenti, merce store, targhe, coppe e trofei; due marchi registrati”. Non fa parte della procedura il titolo sportivo, che non può essere ceduto a terzi, ma può solo essere attribuito dalla Figc a una diversa società in presenza dei requisiti richiesti dalle norme federali.

Domani i rossazzurri ricevono il Campobasso

Buone notizie, quindi per il Catania allenato da Francesco Baldini che domani sera, 16 marzo con calcio di inizio alle 21, ospiterà al Massimino il Campobasso per la 31ma giornata del girone C della serie C. Rossazzurri a quota 39 (sarebbero 43 senza i 4 punti di penalizzazione inflitti in due occasioni diverse per il mancato pagamento degli emolumenti) che punteranno a vincere contro un’avversaria ostica che ha solo 3 punti in meno in classifica.