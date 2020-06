La comunicazione sul sito web della società etnea

Il Calcio Catania ha comunicato sul proprio sito web che ha predisposto la ripresa dell’attività della prima squadra in vista della fase finale del Campionato di Serie C. Nei prossimi giorni sarà resa nota la data del primo allenamento in funzione del primo turno della fase play-off del girone, in programma mercoledì 1° luglio.

Gli etnei conosceranno il proprio avversario il 27 giugno, giorno in cui sarà dispuntata la finale della Coppa Italia di Serie C tra Ternana e Juventus Under 23.

Se gli umbri dovessero perdere, la squadra siciliana affronterà il Francavilla. Se la Ternana, invece, dovessero vincedere, accedendo così alla fase nazionale, libererebbe un posto e, quindi, il Catania affronterebbe la Vibonese. Se così fosse, i siciliani accederebbero direttamente al secondo turno, dal momento che i calabresi hanno deciso di rinunciare ai Playoff.

Altre cinque squadre hanno rinunciato ai Playoff: Arezzo, Modena, Piacenza, Pontedera e la Pro Patria.