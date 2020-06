Quali squadre parteciperanno al finale di stagione della Serie C?

Domenica 5 luglio avranno inizio i playoff e i playout della Serie C che decreteranno una promozione in B e sei retrocessioni tra i dilettanti.

Premesso che sono state già decretate le promozioni di Monza, Vicenza e Reggina e le retrocessioni di Gozzano, Rimini e Rieti, saranno due le squadre siciliane impegnate nell’appendice finale del campionato di Serie C.

Da un lato c’è il Catania che parteciperà ai Play Off insieme a Carrarese, Renate, Pontedera, Robur Siena, Alessandria, Albinoleffe, Novara, Arezzo, Juventus U23 (Girone A); Reggio Audace, Carpi, Südtirol, FeralpiSalò, Padova, Piacenza, Modena, Triestina, Fermana (Girone B); Bari, Monopoli, Potenza, Terana, Catanzaro, Teramo, Virtus Francavilla, Avellino (Girone C). In più ci sarà un’altra squadra che proverrà dalla Coppa Italia di C.

Dall’altro c’è la Sicula Leonzio che, invece, dovrà evitare di retrocedere in Serie D. Le altre squadre che proveranno a salvarsi: Pergolettese, Giana Erminio, Olbia, Pianese (Girone A); Ravenna, Imolese, Arzignano, Alma Juventus Fano (Girone B); Picerno, Bisceglie, Rende (Girone C).