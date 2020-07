La nota di Sigi

Stasera, lunedì 13 luglio, alle 19, ci sarà un’assemblea dei soci della SIGI durante la quale si farà il punto della situazione dopo l’arresto del commercialista Antonio Paladino. Si dovrà chiarire se esiste ancora l’intenzione (o meno) di partecipare al bando per rilevare la proprietà del Calcio Catania.

In una nota si legge che «SIGI smentisce categoricamente le voci circolate su alcuni organi di stampa su possibili accordi raggiunti con imprenditori locali per l’ingresso nella compagine societaria. Sigi ribadisce che ogni decisione in merito è riservata all’assemblea dei soci che si terrà oggi alle 19».

Intanto, come si apprende da Stadio News, il presidente della cordata, Fabio Pagliara, ha affermato che «l’intenzione è rinnovare quel che deve essere mutato, ma nella sostanza l’idea è di presentarci puntuali, vigili e più forti per comprare il Catania calcio».