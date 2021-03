Diritti televisivi

DAZN ha vinto la gara dei diritti televisivi per la Serie A.

ha vinto la gara dei diritti televisivi per la Serie A. SKY potrebbe impugnare la decisione della Lega di Serie A.

potrebbe impugnare la decisione della Lega di Serie A. Cosa cambia per gli abbonati?

La Lega di Serie A ha assegnato a DAZN i diritti televisivi del campionato di serie A per il triennio 2021 – 2024. Stando a quanto si è appreso, 16 le società che hanno votato a favore di questa proposta e 4 le contrarie (Genoa, Crotone, Sampdoria e Sassuolo) e il quorum necessario era di 14.

Fumata bianca, quindi, dopo l’accordo trovato ieri, giovedì 25 marzo, in cui la maggioranza delle società ha deciso di assegnare a DAZN i pacchetti 1 e 3 per circa 840 milioni di euro a stagione. Cioé:

7 gare in streaming a giornata in esclusiva (pacchetto 1);

3 gare in co-esclusiva (pacchetto 3).

C’è anche un pacchetto 2 con cui si continuerà a trattare con Sky fino a lunedì 29 marzo, data della scadenza dell’offerta da 70 milioni a stagione della piattaforma satellitare. In pratica, potrebbe accadere (quasi) il cambio dei ruoli della situazione attuale: su DAZN tutte le partite ma tre settimanali su Sky. Attualmente, infatti, DAZN ha i diritti per tre gare a giornata mentre Sky per le restanti sette. Sky Italia, però, valuta di impugnare l’esito dell’asta dei diritti di Serie A.

COSA CAMBIA PER GLI ABBONATI?

Innanzitutto, per chi è già abbonato a DAZN ma non a Sky la possibilità di guardare tutte le partite di Serie A in streaming. Probabilmente, però, ci sarà un ritocco verso l’altro del costo mensile ma non è sicuro.

Per chi è abbonato a Sky satellite, c’è già l’offerta DAZN attiva o attivabile. Quindi, in teoria, un abbonato Sky via parabola potrà continuare a seguire tutte le partite di Serie A.

Per chi è abbonato a Now, in pratica lo streaming di Sky, dovrà abbonarsi anche a DAZN per potere guardare tutte le partite del massimo campionato italiano.