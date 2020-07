L'ex calciatore aveva 85 anni

È morto, all’età di 85 anni, Jack Charlton, vincitore della Coppa del Mondo con l’Inghilterra nel 1966 e leggendario difensore del Leeds United. Charlton si è spento ieri sera, venerdì 10 luglio, a causa di una malattia di cui soffriva da tempo. Charlton ha giocato 733 partite con la maglia del club inglese in 23 anni, segnando 96 goal, diventando così uno dei migliori difensori centrali della storia del calcio.

Charlton, inoltre, ha disputato 35 gare con l’Inghilterra, vincendo – con il fratello Bobby – soprattutto l’unica Coppa del Mondo vinta dalla sua Nazionale, sconfiggendo la Germania 4-2 nella finale di Wembley. Charlton è stato anche un commissario tecnico di successo: ha portato la Repubblica d’Irlanda per due volte ai Mondiali e una volta agli Europei.

Charlton, soprannominato Big Jack, entrò a far parte del Leeds all’età di 15 anni nel 1950 e debuttò contro il Doncaster Rovers il 25 aprile 1953. Si ritirò dai campi di calcio alla fine della stagione 1972/73: l’ultima partita fu contro il Southampton il 28 aprile 1973.

In una nota stampa la famiglia Charlton ha dichiarato: «Jack è morto in pace venerdì 10 luglio all’età di 85 anni. Era a casa in Northumberland, con la sua famiglia al fianco. Oltre che amico di molti, era un marito, un padre, un nonno e un bisnonno molto amato. Non abbiamo parole per esprimere quanto siamo orgogliosi della straordinaria vita che ha avuto e della gioia che ha portato a così tante persone in diversi Paesi e di ogni estrazione sociale. Era un uomo onesto, gentile, simpatico e genuino che aveva sempre tempo per le persone. La sua scomparsa lascia un enorme vuoto in tutte le nostre vite ma siamo grati per una vita piena di ricordi felici».