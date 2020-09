Niente Palermo per Corsino e Marong

Niente Palermo F.C. in Serie C per il centrocampista Gianmarco Corsino e per il difensore Bubacarr Marong.

Infatti, come riportato dal Giornale di Sicilia, i due giocatori non faranno parte della rosa. In pratica, viste le liste bloccate, la società ha ritenuto importante mantenere due slot liberi per eventuali altrettanti innesti.

Si è appreso anche, come riportato su StadioNews.it, che il centrocampista Moses Odjer, a un passo dalla firma con il club di viale del Fante, ha dovuto dire di no per un intoppo familiare.

Il giocatore aveva già prenotato il volo per Palermo dove avrebbe dovuto svolgere le tradizionali visite mediche e poi la firma del contratto, ma la moglie avrebbe impedito di procedere con il trasferimento perché ritiene che il consorte sia più idoneo a giocare in una categoria superiore.

Odjer, centrocampista svincolato di nazionalità ghanese, 24 anni, ha vestito le maglie di Catania, Salernitana e Trapani e in serie B ha disputato 125 partite, segnando anche una rete.