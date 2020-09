Ne dà notizia la Gazzetta del Sud

Il centrocampista Nicolò Bianchi sarebbe a un passo dall’indossare la maglia rosanero.

L’indiscrezione è stata lanciata dalla Gazzetta del Sud, secondo cui la società di viale del Fante sarebbe tornata alla carica per portare in Sicilia il calciatore 28enne.

Stando a quanto si apprende, la trattativa tra la Reggina (promossa in serie B) e il Palermo F.C. sarebbe in via di conclusione positiva.

Bianchi, secondo Transfermarkt.it, ha un valore di mercato di 225mila euro. Si tratta di un centrocampista centrale, alto un metro e 85 centimetri. Bianchi ha vestitole maglie di Vicenza, Bassano, Novara, Cremonese, Monza, Alessandria, Novara, Giulianova e Foggia. In totale ha disputato da professionista 229 partite, segnando 15 reti.