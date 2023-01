Serie B, rosanero attendono Verre

Doveva essere il giorno della fumata bianca. È arrivato, invece, un brusco stop. Il terzino sinistro Bruno Martella si allontana all’improvviso da Palermo quando tutto sembrava presagire al suo arrivo in rosanero. Un arrivo atteso dal tecnico Eugenio Corini che lo avrebbe ritrovato dopo l’esperienza di Brescia.

Così non è stato. Le trattative tra i due club si sono bloccate dopo pranzo. Il club di viale del Fante a questo punto cerca alternative.

Masciangelo in pole

I radar sono quindi puntati su Edoardo Masciangelo, terzino sinistro del Benevento. Il suo nome era riecheggiato nei primi giorni di questa sessione invernale di calciomercato il suo nome. Poi non se ne seppe più nulla. Adesso torna tra i possibili papabili per ricoprire la fascia mancina e dare un’alternativa a Marco Sala.

Ma il suo arrivo in Sicilia sarebbe condizionato dall’approdo in giallorosso di Alessandro Tripaldeli dalla Spal. Ore calde e corsa contro il tempo visto che ormai mancano poco meno di 5 giorni alla fine del mercato che si chiuderà il 31 gennaio.

Verre atteso a Palermo, manca solo la firma

Intanto Valerio Verre dopo aver effettuato le visite mediche a Roma è atteso a Palermo per vestire nuovamente la maglia rosanero. Manca ancora nero su bianco ma tutto sembra essere andato per il meglio. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità con la firma del contratto.

Per lui un ritorno nel club dopo circa 10 anni. Il trequartista proveniente dalla Sampdoria ha disputato all’ombra del Barbera il campionato di serie B 2013-2014 che sancì il ritorno in massima serie del Palermo che vinse con cinque giornate di anticipo quel torneo cadetto. Per lui 20 presenze in rosa.

Verre arriva in prestito con diritto di riscatto e per lui è pronto un contratto di quattro anni (si era parlato inizialmente di tre) qualora il Palermo dovesse far valere l’opzione d’acquisto.

Calciomercato invernale, arrivi e partenze

Questa, infine, la situazione attuale sulle trattative ufficiali concluse del Palermo in questa sessione invernale di calciomercato che si concluderà il 31 gennaio.

Arrivi: Renzo Orihuela (difensore, Montevideo City Torque, prestito), Gennaro Tutino (attaccante, Parma, prestito).

Partenze: Andrea Accardi (difensore, Piacenza), Manuel Peretti (difensore, Recanatese, prestito), Mladen Devetak (difensore, Viterbese, prestito), Roberto Crivello (difensore, Padova, prestito), Roberto Floriano (attaccante, Sangiuliano City), Edoardo Pierozzi (difensore, Como, prestito), Massimiliano Doda (difensore, Imolese, prestito).