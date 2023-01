Serie B, il club vicinissimo a chiudere due colpi

Dovrebbe essere il giorno del ritorno di Valerio Verre al Palermo. Il centrocampista proveniente dalla Sampdoria dovrebbe effettuare oggi le visite mediche e poi espletare le ultime formalità prima del tesseramento. I termini dell’accordo dovrebbero essere quelli del prestito con diritto di riscatto e triennale (forse anche quadriennale) in caso di permanenza.

Si tratta di un arrivo molto importante in una zona del campo che soffre vista l’assenza non ancora quantificata di Leo Stulac e le non perfette condizioni fisiche di Claudio Gomes che ha ripreso gli allenamenti ad inizio settimana dopo la visita di controllo a seguito del recente intervento alla mano sinistra.

Un passato nel Palermo per Verre

Verre ha un passato in rosanero. Ha giocato nel Palermo nella stagione 2013-2014 quando aveva 20 anni. Per lui 20 presenze ma senza un gol in quella squadra che dominò il campionato cadetto ritornando in serie A. Era la squadra allenata prima da Gennaro Gattuso e poi da Beppe Iachini che condusse in porto la promozione con tanto di record. In quella formazione Vasquez (ora al Parma), Dybala, Lafferty festeggiando la promozione con ben cinque giornate di anticipo.

Per il centrocampista-trequartista romano lunga esperienza sia in serie B con il Perugia e col Pescara ma tanta serie A con le maglie sempre di Pescara, Sampdoria, poi Verona, ancora blucerchiati, Empoli per poi ritornare a Genova.

Martella vicinissimo ai rosanero

Prossime ore decisive anche per il possibile arrivo a Palermo di Bruno Martella, terzino sinistro in forze attualmente alla Ternana. Già oggi potrebbe esserci la definizione dell’affare. Si parla di un prestito dal club umbro con diritto di riscatto e biennale in caso di permanenza in maglia rosanero.

Martella è un terzino sinistro esperto che vanta anche più di 80 presenze in serie A con le magie di Crotone e Brescia. Con le Rondinelle è approdato in massima serie avendo vinto il campionato cadetto 2018-2019.

Radiomercato

Potrebbe esserci spazio ancora per una nuova trattativa in casa Palermo. Nei radar del club siciliano ci sarebbe Maxime Laverbe che gioca in prestito a Benevento ma il club sannita sembrerebbe non voler privarsi de difensore centrale francese. Ad ogni modo dietro ci sarebbe la Sampdoria proprietaria del cartellino. Ma da valutare sia la volontà del giocatore che quella del Benevento.

Palermo al lavoro sui rinnovi

Il club siciliano punta anche a rinnovare alcuni giocatori. E dopo Marconi, la cui trattativa per prolungare il suo contratto in scadenza a fine giugno dovrebbero iniziare ad inizio febbraio, si parla anche di Nicola Valente e Jeremie Broh.