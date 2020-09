Tra gli obiettivi Federico Gerardi e Michele Vano

Al momento, il Palermo F.C. può contare solo su tre attaccanti di peso: Lorenzo Lucca, Andrea Saraniti e Roberto Floriano.

Questi tre non bastano per affrontare il durissimo Girone C della Serie C, la cui prima partita è distante solo 12 giorni. Ci vuole un’altra punta e d’esperienza, capace di fare la differenza. Sagramola e Castagnini, quindi, sono al lavoro per completare l’organico affidato a Boscaglia.

Tra i nomi delle ultime ore si è fatto quello di Federico Gerardi, classe 1987, che nella scorsa stagione ha giocato nel Rimini.

Gerardi, alto 1 metro e 90 centimetri, ha un valore attuale di 200mila euro (secondo Transfermark.it) e ha vestito molte maglie durante la sua lunga carriera: Udinese, Pistoiese, Monza, Sangiovannese, Cittadella, Salernitana, Grosseto, Ascoli, Reggina, Como, Pordenone, Monopoli… In totale Gerardi ha segnato 68 goal in 378 partite disputate, di cui 33 in Serie B e 31 in C.

Il club rosanero, infine, avrebbe messo gli occhi anche su Michele Vano, 28enne di Roma, attualmente al Carpi. In precedenza, ha vestito le maglie di Astrea, Isernia, Ceccano, Terracina, Chieti e Ostiamare. In Serie C ha collezionato 62 presenze e 16 reti; in B 17 partite e 2 goal.