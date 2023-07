Pallanuoto giovanile, Salerno battuto in finale al festival

È festa in casa Nuoto Catania. I baby campioni rossazzurri vincono infatti il torneo HabaWaba U13 Plus 2023 a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine.

I ragazzi allenati da Gianluca Sudano ed Eugenio Russo (giocatore della prima squadra della Nuoto Catania che milita in massima serie), hanno superato in finale il Salerno per 21-9 completando un percorso netto fatto di sole vittorie.

La squadra Under 13 etnea ha dimostrato tecnica, tenacia, talento e grande unione portando in alto i colori rossazzurri e il nome della città di Catania. Un successo che fa tornare in auge la pallanuoto giovanile siciliana e che fa il paio con la vittoria della Waterpolo Palermo nel 2021 nella categoria Under 12.

Torrisi “Risultato deve far capire che la Nuoto Catania è patrimonio di tutti”

Grande emozione nelle parole del presidente della società Mario Torrisi: “Sono strafelice e orgoglioso di essere il Presidente di questi splendidi ragazzi che sono il futuro della pallanuoto catanese. Al di là del grande risultato, gesti tecnici di ottimo livello, tenuta fisica straordinaria e grande mentalità, complimenti e bravissimi tutti. Questo risultato deve servire per far capire a tutti coloro che amano questo sport che la Nuoto Catania è un patrimonio di tutti e rappresenta la pallanuoto nella nostra città. Il cuore rossazzurro batte forte”.

Malato “Felici per questo grandissimo risultato”

Nei due anni appena trascorsi la società ha puntato moltissimo sulla crescita e sullo sviluppo del settore giovanile, come tiene a sottolineare la responsabile tecnico del settore giovanile della Nuoto Catania Giusi Malato: “Siamo molto felici di questo risultato, per la prima volta una squadra catanese e siciliana arriva sul gradino più alto del podio dell’Habawaba U13 Plus. Grande merito va dato agli allenatori, ai ragazzi, ai genitori che hanno sopportato e supportato tutti gli allenamenti in vista di questo impegno, che costituisce per questa categoria il più importante in assoluto”.

L’ex campionessa, una delle leggende viventi della pallanuoto femminile italiana ed internazionale, prosegue nella sua analisi: “Questo risultato è frutto di un lavoro certosino iniziato due anni fa dagli allenatori Gianluca Sudano ed Eugenio Russo, quest’ultimo titolare inamovibile in prima squadra. Grande merito alla società, a partire dal presidente, ai dirigenti (su tutti il dirigente accompagnatore di questo gruppo Michele Pennisi), ai tecnici e a tutti i genitori. Da responsabile del settore tecnico giovanile sono emozionatissima, ho seguito tutta la partita sul web e devo dire che i ragazzi sono stati grandiosi! Grazie alla società Triscelon Etna Sport che ha permesso al suo atleta Flavio Signorelli di partecipare con la nostra squadra”.

Sudano e Russo “I ragazzi hanno scritto pezzo di storia”

Grande emozione anche nelle parole dei due tecnici: Gianluca Sudano e Eugenio Russo.

Queste le parole di Sudano: “Questi ragazzi, con la vittoria dell’Habawaba, hanno scritto un piccolo pezzo di storia della nostra società. Hanno dimostrato giorno dopo giorno come il duro lavoro, la perseveranza, la costanza e la voglia di andare avanti ripaghi sempre. La vittoria è sicuramente di questo gruppo magnifico che posso solo ringraziare! Forza Nuoto Catania!”.

Russo sottolinea: “Per la prima volta nella storia della Nuoto Catania, una formazione giovanile è riuscita a vincere il più prestigioso torneo mondiale per la categoria U13. I ragazzi hanno espresso in ogni partita un gioco dinamico straordinario, apprezzato anche da tutte le squadre partecipanti, facendo un percorso netto, con tutte vittorie, senza mai mollare nei momenti di difficoltà. Hanno dimostrato di essere un vero gruppo, sulla quale sicuramente la società punterà molto e siamo sicuri che continuerà a regalarci altre grandissime emozioni nelle categorie in cui si affaccerà sin dalla prossima stagione! Forza Nuoto Catania”.

Pennisi “Un successo costruito, puntiamo a vivaio di alto livello”

Il dirigente accompagnatore Michele Pennisi parla del trionfo dell’Under 13: “Questo successo altro non è che il raggiungimento del primo degli obiettivi che ci siamo prefissati. Vincere un torneo di prestigio internazionale contro squadre blasonate esprimendo un gioco spettacolare ha anche superato le nostre aspettative. Il progetto prevede una cura particolare del settore giovanile e siamo partiti appositamente da questi promettenti ragazzi non a caso. Puntiamo a creare un vivaio di alto livello che possa giovare in un imminente futuro alla prima squadra. Un ringraziamento particolare a tutta la Nuoto Catania che mi ha concesso l’opportunità di poter partecipare e contribuire al raggiungimento dei traguardi previsti”.

E conclude: “La Nuoto Catania ha sempre puntato sullo sviluppo del settore giovanile. È da lì che nascono e crescono i talenti del futuro e la società catanese con i suoi trionfi dimostra ogni anno l’ottimo lavoro svolto con tutte le categorie agonistiche”.

Percorso pieno

Sole vittorie, quindi, in questa edizione dell’Habawaba. I baby rossazzurri sono arrivati in finale superando tutte le squadre senza troppe apprensioni. Un cammino netto iniziato con i successi nel girone su Steaua Bucarest (21-8), Pd Salerno (16-10), Rappresentativa Pallanuoto Italia (29-2), Dakker Bologna (21-2), Lerici Sport (23-6) e Club S1 (18-6).

Giunta ai quarti di finale, la Nuoto Catania ha superato la Rari Nantes Sori per 18-6 ed in semifinale il New Giza Sport Club per 12-10 staccando così il pass per la finalissima contro il Salerno finalista perdente della scorsa edizione e già affrontato e battuto nel girone eliminatorio.