Trionfo a Lignano Sabbiadoro

La squara palermitana protagonista a Lignano Sabbiadoro con 140 gol segnati

La under 12 allenata da Mario Raimondo e da Alexandra Araujo ha superato in finale il Sori per 14-7

Marco Pomar “Gruppo meraviglioso, è il nostro fiore all’occhiello”

La pallanuoto giovanile ha un forte accento palermitano. La Waterpolo Palermo, infatti, vinto l’HabaWaba International Festival 2021 nella categoria riservata ai piccoli pallanuotisti della Under 12. Il club siciliano è stato protagonista a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, di un cammino importante in una delle kermesse dedicata alla pallanuoto giovanili più importanti del mondo.

Un percorso netto

La giovanissima squadra palermitana allenata da Mario Raimondo ed Alexandra Araujo ha stravinto tutte le partite, segnando 140 gol e subendone 30, mostrando ai maestri ungheresi e a tutto il resto del mondo pallanuotistico nazionale e internazionale un gioco rapido e preciso. Unanimi i consensi ed i complimenti rivolti ai giovanissimi della Waterpolo Palermo.

La finale è stata la summa di una cavalcata vincente: un monologo chiuso 14-7 sui Barracuda Rari Nantes Sori in un match equilibrato solo nel primo tempo.

Un percorso iniziato 4 anni fa

Il successo è frutto di un lungo percorso di programmazione iniziato circa 4 anni fa e che ha visto fra i protagonisti indiscussi la campionessa olimpica di Atene 2004 Alexandra Araujo – che a Palermo conoscono molto bene per aver indossato la calottina della Gifa ed aver vinto due coppe Len – e Mario Raimondo. I due coach insieme a tutta la dirigenza societaria e al responsabile tecnico Filippo Puleo hanno lavorato e continuano farlo, su tutto il settore giovanile giungendo nel corso degli anni a numerosi e altri importanti successi.

“Gruppo meraviglioso, nostro fiore all’occhiello”

“Nostro fiore all’occhiello – sottolinea Marco Pomar, dirigente della Waterpolo Palermo – già avevano vinto un torneo in estate a mare a Napoli. È attualmente e probabilmente la squadra più forte d’Italia per la categoria. Un gruppo meraviglioso. L’unico rischio, se proprio vogliamo essere perfezionisti, quando sono così piccoli e vincono tutte le partite con così tanti gol, è la disabitudine alla sconfitta. Sono ragazzi su cui puntiamo molto: loro come tutti gli altri perché il settore giovanile è la linfa della società”.

La rosa vincente

Questi i nomi dei giovanissimi atleti vincitori del Torneo: Alessio Bellante, Riccardo Carapezza, Lucio Cusimano, Adriano Montesanto, Antonino Morana, Claudio Pettonati, Pedro Puleo, Julia Puleo, Vincenzo Rausei, Alessandro Salerno.