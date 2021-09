In acqua le campionesse in carica, Elena Armeli e Violante Lama

Attesa per Armeli e Lama, le campionesse italiane di specialità nel doppio femminile

Nel doppio maschile Gaetani Liseo ed Alessandro Durante cercano il risultato

Giorgio Giliberti impegnato tra i master in un equipaggio misto col Cus Bari

L’attesa sta per finire in casa Telimar. Il club dell’Addaura, infatti, sarà impegnato a Barletta dal 10 al 12 settembre nei campionati italiani di coastal rowing.

In acqua anche Armeli e Lama, le campionesse in carica

Per il circolo palermitano scenderanno in acqua le campionesse in carica, Elena Armeli e Violante Lama, nel doppio femminile, con l’obiettivo di confermare il titolo conquistato a Lignano Sabbiadoro. Occhi puntati anche sul doppio maschile composto da Emanuele Gaetani Liseo e Alessandro Durante. Entrambi, rispettivamente argento nell’Otto ed oro nel Due Senzi Pesi Leggeri, sono stati ad inizio estate protagonisti a Sabaudia in coppa del Mondo.

Tra i master, invece, in gara Giorgio Giliberti in equipaggio misto con il Cus Bari di Fabrizio Tortorella, Fabrizio Vanetti, Antonio Prezioso e il timoniere Marina Miglietta.

Le prove endurance e beach Sprint

Le prove di canottaggio costiero sul litorale pugliese, si divideranno tra gara endurance e beach sprint. La gara di durata prevede la distanza di 6000 metri in Singolo, Doppio e Quattro con, mentre i Master si daranno battaglia sulla distanza di 5200 metri. Per la velocità, invece, come di consueto, sono previte una parte di corsa in spiaggia ed un percorso in acqua complessivo di 500 metri.

Il programma

Tutti gli atleti Telimar gareggeranno sia nel Beach sprint che nell’Endurance. Si comincia domani, venerdì mattina con le batterie di qualificazione per il beach sprint e a seguire quelle per l’endurance. Sabato la finale sui 6 km e domenica previste le finali del beach sprint.

Appuntamento tricolore in prospettiva iridata

Quello di Barletta, che vedrà la partecipazione di circa 500 atleti provenienti da tutta Italia, sarà un banco di prova fondamentale nelle categorie Assoluti, Junior, Senior e Master in ottica qualificazioni per i Mondiali di coastal rowing, in programma a Oeiras, in Portogallo, dal 24 settembre al 3 ottobre.