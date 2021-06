A Sabaudia, Durante e Gaetani Liseo sugli scudi

Oro per Durante, in coppia con Ficarra, nel Due Senzi Pesi Leggeri

Argento per Emanuele Gaetano Liseo nell’Otto

Iniziato il cammino per i mondiali di Shangai di ottobre e per le Olimpiadi di Parigi 2024

Un oro ed un argento per gli atleti del Telimar che hanno recitato un ruolo da protagonista nella terza prova ed ultima prova stagionale di Coppa del Mondo di canottaggio disputata a Sabaudia.

Alessandro Durante ed Emanuele Gaetani Liseo conquistano rispettivamente un oro ed un argento nel Due Senza Pesi Leggeri e nell’Otto del team azzurro. Un bilancio importante per il club dell’Addaura.

Durante vince con Ficarra

In ordine di tempo, è Durante il primo a scendere in acqua nella finale del 5 giugno: in coppia con il già titolato Giovanni Ficarra, del CC Peloro, l’atleta del Club dell’Addaura è alla sua prima esperienza internazionale. Convocato dal direttore tecnico della nazionale, Francesco Cattaneo, l’equipaggio si mette in mostra sul lago laziale già dalle batterie iniziali. In finale contro l’altro equipaggio schierato dall’Italia, ma, soprattutto, contro i campioni in carica dell’Ungheria la coppia siciliana inizia a fare l’andatura grazie ad una poderosa partenza.

A metà gara, Durante e Ficarra sembrano imprendibili e mettono luce su Ungheria, seconda, e sugli altri italiani. Nel finale, i magiari aumentano il ritmo per mettere al sicuro l’argento e vanno all’attacco dei due siciliani, che reagiscono e per soli 14 centesimi conquistano l’oro.

“È stata una bella gara – ha sottolineato Alessandro Durante – sapevamo che Italia1 era agguerrita: nel meeting di Piediluco siamo arrivati dietro di loro per un decimo. Inoltre, sapevamo che avere a che fare con gli ungheresi Campioni Europei sarebbe stato difficile. Abbiamo, dunque, impostato una tattica di gara con un passo molto sostenuto, partendo molto forte, cosa di cui abbiamo un po’ risentito in chiusura. Siamo stati, però, bravi a risparmiare le forze per gli ultimi metri, gestendo il ritorno degli avversari. Sappiamo che questo non è un arrivo, bensì un punto di partenza: l’obiettivo è la qualificazione per i Mondiali di Shangai”.

L’argento di Gaetani Liseo

Eccellente prestazione anche per Gaetani Liseo nella specialità olimpica dell’Otto con Luca Parlato (Marina Militare), Alfonso Maria Scalzone (RYCC Savoia), Salvatore Monfrecola (RYCC Savoia), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Cesare Gabbia (Marina Militare), Vincenzo Abbagnale (Marina Militare), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle/CC Aniene), Emanuele Capponi (timoniere, Fiamme Gialle), dietro per tre secondi all’equipaggio che rappresenterà la Germania a Tokyo.

La barca azzurra denominata Next Generation è stata in grado di tenere testa con costanza agli avversari ben più titolati. Ottimo test in vista del Mondiale di Shanghai, in programma ad ottobre 2021 da dove questo equipaggio inizierà di fatto il lungo ed impegnativo cammino di preparazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.