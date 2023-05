Dal 29 maggio al 4 giugno le 28 squadre più forti del Paese

Catania capitale italiana della pallavolo giovanile. Dalla prossima settimana, ovvero dal 29 maggio al 4 giugno, il capoluogo etneo ospita le finali scudetto Under 16 femminili.

La kermesse è organizzata dal comitato territoriale della Fipav Catania con il patrocinio del Comune etneo e dell’Assemblea Regionale Siciliana con la collaborazione del Cus Catania. Il prestigioso appuntamento porterà a Catania le 28 squadre più forti della serie.

“Dopo tanto lavoro – rivela il presidente Maurizio Ragusa – siamo pronti per vivere una settimana emozionante che coinvolgerà il nostro comitato organizzatore e le persone che ci hanno creduto e ci collaborano”.

Gli impianti della kermesse

Per favorire le condizioni logistiche e rendere tutto più funzionale la finale nazionale si snoderà su cinque impianti sportivi. Il PalaCatania, il Pala Abramo, il Pala Arcidiacono e il PalaCus – questi ultimi concessi grazie alla sinergia organizzativa con il Cus Catania – e la palestra Pitagora di Misterbianco (campo di allenamento e di riserva). Cinque impianti che renderanno appassionante la corsa per le medaglie e qualificheranno l’impiantistica catanese con un evento di grande spessore.

Le squadre ed i gironi

La kermesse tricolore scatterà martedì prossimo, 30 maggio, con le prime sfide dei gironi di qualificazione. Quattro i raggruppamenti in corsa, una la squadra che si qualificherà al tabellone principale che prenderà il via il 1 giugno. Girone A (giocherà al PalaCatania): Busnago, Cogne Aosta, Gada Pescara, School Volley Perugia. Girone B (PalaArcidiacono): Arena Volley Team Veneto, Bracco Pro Patria Milano, Chions Fiume Volley, Pallavolo Rossano. Girone C (PalaAbramo): Neugries Volley Alto Adige, Pallavolo Moma Anderlini, Pinerolo, Volley Ata Trento. Girone D (PalaCus): Asci Volley, Nuova Pallavolo Campobasso, Valdinievole, Volley Friends.

Alla prima fase denominata di qualificazione, parteciperanno 16 squadre così suddivise: 1) 9 squadre prime classificate delle regioni dal 13° al 21° posto del ranking. 2) sei squadre seconde classificate delle regioni dal 1° al 6° posto sempre del ranking 3) 1 squadra terza classificata delle regioni al 1° posto.

Volley Academy Kondor gioca in casa

La Volley Academy Kondor di Maurizio Garozzo si è qualificata alla finale tricolore dopo aver conquistato il titolo siciliano.

La squadra isolana è stata inserita nel girone F. Il Centro Sportivo San Lorenzo sarà il primo avversario delle ragazze catanesi (PalaAbramo, giorno 1 giugno, alle 15.30). Nell’ordine, poi, le beniamine di casa sfideranno la prima squadra qualificata nel girone B, e l’Imoco Conegliano nella terza e decisiva partita. Le prime due squadre classificate accederanno ai quarti di finale e quindi entreranno tra le prime otto a livello nazionale.

Domenica mattina 4 giugno si giocheranno le finali che delineeranno la classifica dal primo all’ottavo posto. L’ultimo atto che assegnerà il tricolore, invece, andrà in scena (alle 11) al PalaCatania.