Serie D, domani alle 15 al Massimino altro derby etneo

Altri tre punti per continuare la marcia in vetta nel girone I della serie D. Il Catania cerca la nona vittoria consecutiva in altrettante partite. La squadra allenata da Giovanni Ferraro riceverà con questo obiettivo domani, domenica 30 ottobre alle 15 al Massimino, il Città di Sant’Agata, formazione che staziona a metà classifica con 12 punti nelle prime otto partite frutto di un bilancio equamente suddiviso di 4 vittorie ed altrettanti ko.

Rossazzurri con 5 lunghezze di vantaggio sul Lamezia Terme, più diretta inseguitrice in scena sul campo del San Luca.

Ferraro “Fiduciosi ma non pensiamo ad alcun record”

Il Catania marcia verso un altro record, quello delle vittorie consecutive. In tempi recenti, il Palermo nella stagione 2019-2020 si fermò a 10. Gli etnei sono ad 8 e cercano, forti del miglior attacco (21 reti a segno) e della migliore difesa (3 gol al passivo) la nona “sinfonia” in un altro derby etneo dopo quello di domenica scorsa in casa del Paternò.

Il tecnico Giovanni Ferraro vuole mantenere alta la concentrazione sul prossimo avversario.

“Siamo fiduciosi – spiega – non pensiamo ad alcun record ma al campionato: da qui a concretizzare la promozione ci sono mesi di lavoro e di insidie. Tutti vogliono batterci e nulla è scontato. Non dobbiamo lasciarci prendere dall’entusiasmo e perdere il senso della misura. È fondamentale avere il giusto equilibrio”.

“Fortunati ad avere un presidente che ci spinge”

L’allenatore parla anche del presidente Rosario Ross Pelligra che è giunto nelle scorse ore a Catania per assistere al match di domani e stare vicino alla squadra.

“Siamo fortunati ad avere un presidente che ci trasmette determinazione e voglia – sottolinea – prima dell’allenamento abbiamo scambiato due parole con lui e ne siamo felici. La sua presenza è una spinta in più così come il sostegno di tutta la dirigenza”.

Il tecnico del Catania “Nostro avversario gioca molto bene

Ferraro si concentra sull’avversario ed invita tutti alla massima attenzione: “Domani affronteremo una squadra che gioca bene, con un ottimo allenatore che conosco personalmente. Non hanno mai pareggiato e questo è indicativo. Per noi è come la prima di campionato, non pensiamo al passato ma al presente. Non basta il giocatore di categoria ma serve un calciatore in grado di gestire la pressione di una grande piazza, Catania. Il direttore Laneri ha scelto benissimo anche sotto questo punto di vista. Con un pubblico così, poi, per noi le motivazioni sono sempre al massimo. Formazione? Mai perdere di vista la regola degli under”.

I convocati del Catania, torna Bethers

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania Giovanni Ferraro ha convocato ventuno calciatori per la sfida al Città di Sant’Agata per il nono turno della quarta serie nazionale. Torna il portiere Bethers, assente a Paternò per infortunio.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro: 1 Bethers, 2 Boccia, 3 Lubishtani, 4 Somma, 5 Rapisarda, 7 An. Russotto, 10 Lodi, 11 Forchignone, 12 Bollati, 17 De Luca, 18 Rizzo, 22 Groaz, 23 Palermo, 24 Vitale, 26 Lorenzini, 27 Castellini, 30 Sarno, 32 Giovinco, 33 Buffa, 79 Jefferson e 99 Sarao.