Serie D, infortunio per il giovane portiere lettone

Aria di derby etneo per il Catania che domani – domenica 23 ottobre – sarà a Paternò per l’ottava giornata del girone I del campionato di serie D.

La sfida, dopo la squalifica ed il ricorso (parzialmente) accolto del club ospitante, si giocherà regolarmente a Paternò allo stadio Falcone-Borsellino con calcio di inizio alle 15 alla presenza del pubblico.

Bethers infortunato

Il Catania perde il portiere titolare Bethers per infortunio. Il giovane estremo difensore lettone non è tra i convocati. Al suo posto uno tra Groaz e Bollati. Sarà il tecnico a decidere.

La capolista allenata da Giovanni Ferraro è l’unica squadra di tutti i raggruppamenti della quarta serie nazionale a punteggio pieno. Finora i rossazzurri hanno sempre vinto. Risultati che permettono di essere in vetta solitaria alla classifica con 5 lunghezze di vantaggio rispetto al Lamezia. I calabresi, domani, riceveranno il Ragusa.

Il Paternò ha finora raccolto 7 punti con due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte, 8 gol fatti ed 11 al passivo.

Attesi 1.500 tifosi rossazzurri

Il responso di ieri con la giustizia sportiva che ha accolto il ricorso del Paternò contro la squalifica del campo e lo spostamento del match in campo neutro a porte chiuse ha portato lo stato originario delle cose. La partita si giocherà regolarmente domani alle 15 allo stadio Falcone-Borsellino dove sono attesi 1.500 tifosi catanesi che avevano già acquistato il biglietto poco prima del pronunciamento iniziale del giudice sportivo.

Il Catania recupera Andrea Russotto

Il tecnico rossazzurro Ferraro recupera Andrea Russotto rispetto al match di mercoledì con il Locri. E presenta la sfida di domani: “Abbiamo svolto la rifinitura e ho visto tutti i ragazzi motivati e con entusiasmo, pronti ad affrontare una gara difficile contro una buona squadra. Il Paternò ha un buon organico, gioca in velocità e viene da una vittoria importante ma noi vogliamo proseguire lungo il nostro cammino. Siamo contenti soprattutto perché i nostri tifosi potranno sostenerci. Gestire o coltivare l’entusiasmo? È più importante coltivarlo, perché con un maggiore entusiasmo capiamo ancora di più l’importanza del campionato”.

Ferraro “Abbiamo grande gruppo e grande squadra”

L’allenatore conclude: “Abbiamo un grande gruppo e una grande squadra, una società forte e la giusta mentalità, un pubblico straordinario: tutti i tasselli sono al posto giusto e possiamo fare bene anche domani e consolidare la nostra classifica”.

Ventuno convocati del Catania per la sfida col Paternò

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania Giovanni Ferraro ha convocato ventuno calciatori per la sfida al Paternò. Tra gli indisponibili anche Bethers, a seguito di un infortunio riportato in allenamento.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro: 2 Boccia, 3 Lubishtani, 4 Somma, 5 Rapisarda, 7 An. Russotto, 10 Lodi, 11 Forchignone, 12 Bollati, 13 Ferrara, 14 Bani, 17 De Luca, 18 Rizzo, 22 Groaz, 24 Vitale, 26 Lorenzini, 27 Castellini, 30 Sarno, 32 Giovinco, 33 Buffa, 79 Jefferson, 99 Sarao.