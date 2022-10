Serie D, il derby etneo torna nella sede d’origine

La sfida dell’ottava giornata del girone I del campionato di serie D tra Paternò e Catania torna nella sua sede originaria ed in presenza dei tifosi. La Corte Sportiva d’Appello, infatti, questa mattina ha accolto parzialmente il reclamo presentato dal Paternò.

Tale provvedimento applica la squalifica del campo per una gara effettiva (campo neutro a porte chiuse) precedentemente comminata alla società dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del dispositivo, confermando inoltre la sanzione dell’ammenda di 3.500 euro. Lo ha comunicato la Lnd.

Attesi 1.500 tifosi del Catania

Per la sfida di domenica 23 ottobre alle 15, sono dunque attesi allo stadio Falcone-Borsellino di Paternò che si trova in Contrada Salinelle, circa 1.500 tifosi del Catania che avevano già acquistato i biglietti per la sfida poco prima della sentenza iniziale del giudice sportivo che condannava il Paternò a disputare il match in campo neutro. Causa le troppe intemperanze dei tifosi durante la sfida interna con il Licata.

In Appello, come abbiamo visto, è stato accolto il ricorso della società di casa. Ieri era stato designato il campo di Lentini come sede del match a porte chiuse ma oggi il pronunciamento in Appello ha ripristinato i programmi iniziali.

Rossazzurri in vetta alla classifica

Prosegue, intanto, la cavalcata del Catania in vetta al girone I della quarta serie. I rossazzurri allenati da Giovanni Ferraro hanno archiviato la pratica Locri col punteggio di 2-0 fiaccando la resistenza dei calabresi che durava da 65 minuti. Un’autorete e poi, al 90’ un capolavoro di Giovinco, alla sua prima gioia stagionale, hanno regalato agli etnei davanti agli oltre 14.500 spettatori presenti al Massimino, la settima vittoria di fila. Dato sul pubblico da evidenziare anche perché in quarta serie ed in un giorno infrasettimanale si tratta di un numero enorme.

Al momento, la squadra siciliana è l’unica a punteggio pieno in tutta Italia dalla serie A alla D. Per quanto riguarda il girone, invece, il Catania ha 5 punti di vantaggio sulla Vigor Lamezia e vanta il miglior attacco, con 17 reti all’attivo, e la miglior difesa con sole 3 subite.

Paternò vittorioso sul campo della Vibonese

Il Paternò dal canto suo ha vinto in trasferta ieri sera per 4-3 sul campo della vibonese. Etnei sul 4-0 al 55′ hanno rischiato nel finale subendo il ritorno dei padroni di casa che in 17 minuti, dal 27′ al 44′, hanno trovate le marcature. Tre punti d’oro che permettono al Paternò di arrivare a quota 7.