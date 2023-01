Serie D, il match di Vibo Valentia anticipato a domani

Mantenere alta la concentrazione e continuare spedito nel proprio cammino. Con questo obiettivo il Catania affronta la sfida sul campo dell’ostica Vibonese. La partita, valida per la quarta giornata di ritorno del girone I del campionato di serie D, si giocherà domani, sabato 28 gennaio alle 14.30 allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia.

La partita, inizialmente prevista, come di consueto per domenica, è stata anticipata al sabato per la concomitanza della partita tra Messina e Catanzaro. Motivi di ordine pubblico hanno spinto la Lnd (la Lega Nazionale Dilettanti) a prendere questa decisione.

Il Catania, fino ad ora capolista incontrastato del torneo, arriva da un filotto di quattro successi consecutivi con Trapani, Ragusa, San Luca e Licata. E dall’alto dei suoi 51 punti in 20 partite guarda tutti dall’alto in basso e con un vantaggio di ben 14 lunghezze sul Locri che si alterna da qualche settimana al Lamezia Terme (adesso terzo a quota 36) al secondo posto in classifica. La Vibonese, neoretrocessa dalla serie C, è invece quinta con 34 punti e cercherà punti davanti al pubblico amico per mettere pressione alle formazioni che la precedono. I calabresi sono a -3 dalla seconda posizione ed a +2 dal Licata, avversario dei rossazzurri domenica scorsa.

Ferraro “Marcia Catania straordinaria ma dobbiamo alzare asticella”

In vista della gara con la Vibonese, l’allenatore Giovanni Ferraro ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa al Massimino sottolineando la necessità di garantire continuità in termini di prestazioni e risultati.

“La marcia del Catania – osserva – è straordinaria ma dobbiamo pensare a tenere alta l’asticella. Tra quindici giorni i calciatori appena rientrati recupereranno la miglior condizione, da qui alla fine avremo bisogno di tutti per mantenere alta la qualità degli allenamenti e conseguentemente delle prestazioni in partita. Per questa gara recuperiamo certamente Jefferson, non Russotto; per gli altri, valuteremo domani con lo staff medico”.

“Attenzione alla Vibonese”

Il focus è poi andato sull’avversario. I padroni di casa rimangono sempre una formazione ostica da affrontare soprattutto tra le mura amiche. All’andata il punteggio fu ampio per i rossazzurri che vinsero 3-0. “La Vibonese delusa, forse. È una squadra forte e non credo si tratti di demeriti delle inseguitrici ma di meriti del Catania; se non ci fosse il Catania sarebbe un campionato molto avvincente. Da qui alla fine ognuno di noi deve dare il massimo, dobbiamo pensare a migliorare sempre le prestazioni personali e quindi quelle collettive. I ragazzi hanno grande disponibilità e li vedo molto concentrati sul lavoro. Tutti i calciatori devono dare un contributo importante: anche partendo dalla panchina, possono incidere e fare la differenza in corso di gara. Abbiamo tanti attaccanti. Avere un’abbondanza di giocatori è la cosa migliore per il Catania”.

Ed infine una battuta sul mercato: “Se ne occupano il direttore Laneri e la società”.

I convocati per Vibo Valentia, chiamato Corallo dalla Juniores

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania Giovanni Ferraro ha convocato ventuno calciatori per la sfida alla Vibonese, in programma domani alle 14.30 allo stadio Luigi.

Prima convocazione in prima squadra per Clarence Corallo, attaccante della Juniores: il giovane catanese, classe 2005, indosserà la maglia numero 20.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro: 1 Bethers, 2 Boccia, 4 Somma, 5 Rapisarda, 8 Di Grazia, 10 Lodi, 11 Forchignone, 17 De Luca, 18 Rizzo, 20 Corallo, 21 Pedicone, 22 Groaz, 23 Palermo, 24 Vitale, 26 Lorenzini, 27 Castellini, 31 Chiarella, 32 Giovinco, 35 De Respinis, 79 Jefferson e 99 Sarao.

Bani lascia il Catania e va all’Imolese

Intanto, il Catania SSD ha comunicato che Cristiano Bani ha stipulato un contratto con la società Imolese Calcio, formazione di serie C.