Serie D, ufficializzato anche Forchignone

Si infoltisce sempre più la rosa del Catania Ssd in vista della prossima stagione che vedrà il neonato club rossazzurro impegnato nel campionato di serie D con l’obiettivo di tornare subito in terza serie.

La società etnea ha ufficializzato l’arrivo del giovane portiere lettone Kalvs Bethers, dell’attaccante Giuseppe De Luca e dell’esterno offensivo Michele Forchignone che si uniscono agli altri annunciati nei giorni precedenti. Tutti si stanno allenando agli ordini del tecnico Giovanni Ferraro.

Il portiere lettone Bethers per i pali del Catania Ssd

Il Catania Ssd si è accordato col Piacenza il prestito del portiere lettone Klavs Bethers, Classe 2003, il giovane estremo difensore ad appena 16 anni ha debuttato in seconda serie e nella coppa nazionale col Grobinas. Successivamente ha completato la formazione calcistica nel Liepaja. Nella scorsa stagione ha collezionato 18 presenze con il Città di Sant’Agata in serie D, tra campionato e play off, subendo complessivamente 12 reti e sommando 10 “clean sheet”, in pratica in 10 occasioni non ha subito reti. Bethers ha disputato 3 gare con la Lettonia Under 17.

L’esperto Giuseppe De Luca in rossazzurro

Ieri il Catania Ssd ha ufficializzato l’arrivo di Giuseppe De Luca. Esperto attaccante, classe ’91, in avvio di carriera ha sommato 12 presenze e 4 gol con le Nazionali Under 20 e Under 21. Cresciuto calcisticamente nel Varese, ha debuttato in serie B con lo stesso club. Dal 2012 al 2014, ha totalizzato 35 presenze in serie A con l’Atalanta andando a segno per 6 volte. Per cinque stagioni, De Luca ha giocato nuovamente nel torneo cadetto con il Bari, il Vicenza e la Virtus Entella.

Nel 2018-2019 ha vissuto un’esperienza nel campionato romeno vestendo la maglia del Cfr Cluj vincendo la Supercoppa nazionale ed esordendo nelle competizioni calcistiche europee per club, disputando i turni di qualificazione in Champions ed Europa League.

Rientrato in Liguria, ha contribuito nel 2019 alla promozione della Virtus Entella in B, categoria in cui si è espresso fino al 2021. Nella scorsa stagione, ha indossato la maglia della Triestina. È stato capocannoniere della Coppa Italia nel 2013-2014 e del Torneo di Viareggio nel 2011. Complessivamente, il neo-rossazzurro ha realizzato 69 reti nelle competizioni professionistiche ufficiali.

Arriva anche Michele Forchignone

Il giovane Michele Forchignone, classe 2003, è arrivato al Catania Ssd in prestito dal Sassuolo. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del club emiliano e vissuto l’esordio nella categoria Under 17 con il Carpi, l’esterno d’attacco ha indossato nuovamente la maglia neroverde, debuttando nell’Under 18. Nel 2021-2022, Forchignone ha collezionato 24 presenze, firmando due reti ed altrettanti assist, nel campionato Primavera 1. Ora il debutto in serie D.