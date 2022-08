Rossazzurri ammessi in quarta serie in soprannumero, escluso il Giarre

La rincorsa del Catania Ssd verso il calcio che conta comincia dalla serie D. Il neonato club rossazzurro del presidente Rosario Ross Pelligra è stato ufficialmente ammesso – in soprannumero – al campionato di quarta serie 2022-2023. Lo ha sancito ufficialmente il comunicato odierno della Lega Nazionale Dilettanti numero 51 dove si legge che la serie D sarà composta da 166 squadre.

Grella “Traguardo tagliato in tre settimane”

Il vicepresidente ed amministratore delegato rossazzurro Vincenzo Grella osserva: “Dopo la costituzione della società e l’affiliazione alla Figc, l’ammissione al campionato di serie D rappresenta il completamento del necessario percorso in sede istituzionale. Si tratta di un traguardo tagliato nel breve volgere di tre settimane, grazie all’impegno continuo della proprietà, della dirigenza e dell’intero team di lavoro”.

Il Catania Ssd ufficializzerà la rosa dei giocatori nei prossimi giorni

Ma non finisce qui. Grella pone l’accento anche sulla rosa del Catania Ssd. C’è, infatti, molta attesa per sapere chi vestirà la casacca rossazzurra in serie D. “L’iscrizione così definita ci mette nelle condizioni di poter formalizzare tutte le intese già raggiunte e nei prossimi giorni, di conseguenza, ufficializzeremo le operazioni relative al tesseramento dei calciatori. Comunicheremo a breve, inoltre, le date e gli orari degli allenamenti a porte aperte, per vivere con i tifosi l’emozione del nuovo inizio del Catania”.

A breve sapremo quali calciatori saranno agli ordini del tecnico Giovanni Ferraro, presentato ieri.

Giarre escluso

Se il Catania Ssd può avere motivo per sorridere dopo aver rispettato le richieste di Figc e Lnd (Lega Nazionale Dilettanti), a Giarre non è andata altrettanto bene. Il club di Benedetto Mancini non è stato ammesso ed è stato respinto il ricorso: “per la mancata produzione delle liberatorie, riguardanti i tesserati Anastasio Carlo Anastasio Damiano, Cannavò Antonino, Carrozzino Corrado, Cocimano Salvatore, Giannaula Giuseppe, Giannini Flavio, Giuffrida Giovanni, La Rosa Federico, Musso Leonardo e Porcaro Pasquale e per il mancato incasso, da parte dei medesimi calciatori, dei bonifici bancari allegati dalla società a supporto del ricorso. La società Asd Giarre 1946 non ha quindi assolto la prescrizione di cui al punto 9 del C.U. n. 63 del 10.06.2022”.