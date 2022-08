Catania Ssd a forza 6 nel test col Russo Sebastiano Calcio

Edoardo Ullo

11/08/2022

Il Catania Ssd scalda il motore con il primo allenamento congiunto al Totuccio Carone di Ragalna. La squadra allenata da Giovanni Ferraro ha chiuso la sessione di lavoro con la Russo Sebastiano Calcio, formazione neopromossa in Promozione, con la partitella che si è conclusa sul 6-0 dopo 80 minuti di gioco, suddivisi in due tempi da 40’. Indicazioni ancora preliminari in vista della nuova serie D. Ma il pallone comincia a muoversi ed il campo torna ad essere protagonista.

Quattro reti nel primo tempo per il Catania Ssd

La prima rete, seppur in una partitella di allenamento, del Catania Ssd è firmata da Sarao che devia in porta una conclusione di Rizzo al 4’ minuto.

Al 22’ ancora Rizzo protagonista: il suo cross da destra è preda di Alessandro Russotto che firma il 2-0. Sette minuti dopo, Sarao firma la doppietta di testa sfruttando un calcio d’angolo di Giovinco.

Al 37’, gloria anche per Francesco Lodi che trasforma un rigore per un fallo ai danni di Alessandro Russotto. La prima frazione si chiude 4-0. per il Catania Ssd.

Sarao firma la tripletta nella ripresa

Nella ripresa sono due gli episodi chiave da registrare e tutti per il Catania Ssd: al 4’ Sarao, uno degli ultimi giocatori annunciati in ordine cronologico, firma la sua tripletta sfruttando un assist di Rapisarda dalla sinistra. Il definitivo 6-0 viene firmato da Palermo che insacca da calcio di punizione con la sfera che picchia sul palo e si spegne in rete.

Catania (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Castellini, Ferrara, Chinnici (1’st Frisenna); Rizzo, Lodi (1’st Bani, aggregato), A. Russotto (1’st Di Grazia); De Luca (1’st Palermo), Sarao, Giovinco (1’st Forchignone). Allenatore: Ferraro. Lavoro differenziato per Pino e Andrea Russotto.

Manuel Sarao in rossazzurro

Protagonista di questa sfida, Manuel Sarao era stato ufficializzato dal club presieduto da Rosario “Ross” Pelligra poche ore prima. Attaccante milanese, classe ’89, ha disputato a Catania nella stagione 2020-2021 collezionando 29 presenze e contribuendo con otto gol e due assist alla conquista del sesto posto nel girone C.

In precedenza, Sarao ottenne la promozione in Serie B con la Reggina. Nel corso della carriera, dopo gli esordi in D, ha indossato in terza serie anche le maglie del Savona, della Giana Erminio, del Lumezzane, del Catanzaro, del Monopoli, della Virtus Francavilla, del Cesena e, nel 2021-2022, del Gubbio; ha guadagnato l’accesso ai playoff per la promozione tra i cadetti in quattro di queste occasioni, che si sommano in tal senso all’annata positiva vissuta in rossazzurro. Ha disputato complessivamente 287 gare e realizzato 60 reti nelle competizioni professionistiche ufficiali. Ulteriore arrivo di peso nelle fila del Catania Ssd.

Il Catania Ssd annuncia Filippo Lorenzini

Poco fa il Catania Ssd ha ufficializzato l’accordo con Filippo Lorenzini, difensore centrale classe ’95. Nella seconda parte della stagione scorsa, in Serie C, il calciatore toscano ha disputato 11 gare con il Calcio Catania.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Bologna, Lorenzini ha esordito in D con il Sestri Levante e successivamente ha collezionato 190 presenze nelle competizioni professionistiche ufficiali, indossando anche le maglie della Lucchese, della Casertana per tre stagioni (conquistando sempre l’accesso ai play off del campionato di terza serie), del Picerno e della Turris.

Foto: Pagina Facebook Catania Ssd