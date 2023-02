Serie D, sesto successo di fila per gli etnei

Sesta vittoria consecutiva e vantaggio immutato di +14 sul Locri. Il Catania non si ferma ed a Castrovillari vince 2-0 senza particolari patemi d’animo nella quinta giornata di ritorno (22ma in totale) del girone I del campionato di serie D.

Tutto facile per la squadra di Giovanni Ferraro che segna al 39’ con De Luca su assist del sempre più protagonista e presente Chiarella e di Andrea Russotto nel finale di partita. Nel frattempo in difesa non lascia passare nulla. Il Catania prosegue la sua corsa inarrestabile verso l’obiettivo chiamato serie C. I punti in classifica sono ora 57 frutto di 18 vittorie, 3 pareggi ed un solo ko. I rossazzurri festeggiano al meglio anche Sant’Agata nei giorni delle sue celebrazioni. Il Locri che insegue 14 punti indietro ha vinto 2-1 sull’ostico Licata. Ad inseguire Il Città di Sant’Agata vittorioso sul Ragusa ed il Lamezia che ha superato il Real Aversa.

Match equilibrato in avvio

La partita è equilibrata in avvio. Il freddo in Calabria condiziona anche il gioco, un po’ imballato con poche azioni. Brignola tra i rossoneri padroni di casa ci prova con un colpo di testa alto di poco. Succede ben poco ma nel finale di frazione, gli etnei passano.

Chiarella accende la verticalizzazione per la Zanzara De Luca che intuisce la giocata del compagno e brucia il tempo ai difensori impattando in modo vincente sul pallone. Ma la difesa del Castrovillari ha le sue colpe facendosi tagliare in due.

Nella ripresa, espulso Romanelli, Catania controlla

Il tema tattico non cambia nei secondi 45 minuti. Tuttavia al 60’ Romanelli, già ammonito, prende il secondo giallo e lascia il Castrovillari in 10. Subito dopo Sarao sbaglia il 2-0 sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il palo nega il raddoppio.

La classica girandola delle sostituzioni nel finale di partita fa pendere gli equilibri ancor di più in favore del Catania. I rossazzurri controllano senza sforzarsi. Del resto, avanti di un gol e soprattutto in superiorità numerica per gli etnei è come andare col pilota automatico. Il Castrovillari fa quel che può ma non punge pur provandoci. Ai calabresi non manca la volontà ma la manovra è timida ed irretita dagli ospiti.

Russotto raddoppia nel finale

Il Catania legittima il successo attaccando nel finale. Il neo acquisto De Respinis, entrato poco dopo l’ora di gioco, si fa notare in avanti e con una conclusione centra il palo. La sfera giunge sui piedi di Andrea Russotto che non ha difficoltà ad appoggiare in rete a porta vuota il pallone della sicurezza. Finisce qui e per il Catania, sempre più padrone di questa serie D, va bene così: passo dopo passo, la serie C è sempre più vicina.

Castrovillari – Catania, il tabellino

Castrovillari-Catania 0-2

Castrovillari: Latella; Filomia (dal 68′ Russi), Mirabelli, Romanelli; Dibari, Cosenza, Asllani, Scandurra (dal minuto 85′ Bonofiglio), Brignola (dal 77′ Cervillera); Dorato (dall’81′ La Ragione), Longo (dal 57′ Janneh). Allenatore Napoli. A disposizione: Caruso, Nembot, Pittari, Santangelo.

Catania: Bethers; Boccia, Somma, Lorenzini, Castellini (dal 94′ Pedicone); Rizzo, Lodi (dal 52′ Palermo), Vitale; Chiarella (dal 62′ De Respinis), Sarao (dal 65′ Jefferson), De Luca (dal 74′ An. Russotto). Allenatore Ferraro. A disposizione: Groaz, Di Grazia, Forchignone, Giovinco. Arbitro: Mattia Drigo di Portogruaro. Assistenti di linea: Francesco Festa (Barletta) e Gianmarco Spagnolo (Lecce).

Reti: 39’ De Luca, 89′ An. Russotto

Ammoniti: Sarao, Romanelli, e Napoli, il tecnico del Castrovillari,

Note: Espulso Romanelli al 60′ per doppia ammonizione.