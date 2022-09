Serie D, esordio positivo della squadra di Ferraro

Il Catania c’è, si fa trovare pronto all’esordio del campionato di serie D battendo in trasferta il Ragusa ed espugnando lo stadio Aldo Campo col punteggio di 2-0. Musica completamente diversa rispetto alla partita del mese scorso in Coppa Italia di categoria con la Sancataldese finita col passaggio del turno ai rigori da parte dei nisseni. I rossazzurri questo pomeriggio hanno offerto una prestazione solida e conquistato i primi tre punti di questa stagione.

Lodi e Sarao decidono nel primo tempo

Le reti sono state segnate da Francesco Lodi e Manuel Sarao. Partita controllata dagli etnei che battezzano la stagione nel migliore dei modi.

Il tecnico Giovanni Ferraro sceglie il 4-3-3 con Bethers tra i pali, Rapisarda e Castellini sugli esterni in difesa, Somma e Lorenzini a completare il reparto arretrato; Rizzo, Lodi e Vitale in mezzo al campo e il tridente offensivo composto da Chiarella, Sarao e De Luca. Il Ragusa risponde con Lumia, difesa a tre composta da Falla, Diallo e Pertosa, a centrocampo Messina, Cess, Valenca, Meola e Cacciola, con Catalano e Randis di punta.

Il Catania sblocca la sfida all’8’ con Francesco Lodi direttamente su calcio di punizione. Praticamente il marchio di fabbrica per l’esperto centrocampista etneo che segna da posizione defilata. I padroni di casa, in maglia azzurra, non mollano e cercano di sorprendere il Catania in velocità sfruttando la velocità di Cess. Gli iblei ci provano ma il portiere rossazzurro Bethers risponde a Cess e Randis.

A segnare ancora, però, è il Catania con Sarao che raccoglie un ottimo assist e con una conclusione potente e precisa non dà scampo a Lumia.

Il Ragusa ci prova, il Catania contiene

Nella ripresa i padroni di casa allenati da Raciti cambiano qualcosa. Entrano in campo Fichera per Messina e dopo cinque minuti Varela per Randis. Il Catania sostituisce invece De Luca con Russotto al 54′. La partita continua con i cambi sulla scacchiera tattica. Proprio Russotto, il numero 7 etneo, festeggia l’esordio in campionato ma anche la nascita della figlia Mia.

Le occasioni si diradano, il Catania gestisce e contiene ma non disdegna di andare in attacco mentre il Ragusa è impegnato ad agguantare una rete che riaprirebbe la partita. Al 60’ gli ospiti vanno vicini al 3-0 ma Sarao non batte Lumia, la respinta è preda di Russotto che però manda alto.

Si alza il vento, i ritmi si abbassano, il tecnico dei padroni di casa manda in campo Grasso, Barbara e Iseppon.

Ferraro risponde al 70′ con l’ingresso di Palermo per Rizzo. Poi, al 74′ l’attesissimo Gianluca Litteri entra al posto di Sarao, tre minuti dopo anche Chinnici scende in campo al posto di Chiarella. Il bomber Litteri nel finale ci prova ma con poca fortuna. Finisce 2-0 con il Catania che inizia la sua marcia in modo vittorioso.

Il tabellino

Ragusa: Lumia; Falla, Diallo, Pertosa (Iseppon 69′); Messina (Fichera 46′), Cess, Valenca, Meola (Barbara dal 67′), Cacciola (Grassodal 60′); Catalano, Randis (Varela 50′). Allenatore Raciti. A disposizione: Busá, Napoli, Laplace, Giuffrida.

Catania: Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo (Palermo 70′), Lodi, Vitale; Chiarella (Chinnici 78′), Sarao (Litteri 74′), De Luca (Russotto 54′). Allenatore Ferraro. A disposizione: Groaz, Boccia, Lubishtani, Giovinco, Jefferson.

Arbitro: Leonardo Di Mario di Ciampino. Assistenti: Tommaso Tagliafierro (Caserta) e Luca Granata (Viterbo).

Reti: 8′ Lodi, 27′ Sarao

Note. Ammoniti: Sarao (Catania), Cess (Ragusa), Chiarella (Catania), De Luca (Catania), Diallo (Ragusa), Iseppon (Ragusa). Recupero 2′ e 4′.