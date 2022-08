Serie D, decisivi gli errori di Rizzo e Chinnici

Il Catania Ssd attacca ma non sfonda ed ai calci di rigore è la Sancataldese a festeggiare il passaggio primo turno di Coppa Italia di Serie D superando i rossazzurri per 7-6. Domenica prossima 28 agosto, infatti, saranno gli uomini di Matteo Vullo a sfidare il Paternò nel primo turno del trofeo.

Catania Ssd con le polveri bagnate

Per la prima sfida ufficiale del neonato Catania Ssd, il tecnico Giovanni Ferraro si affida al 4-3-3 facendo scendere in campo alcuni nomi grossi come Lodi, Giovinco, Sarao, Russotto e Rizzo. Dopo alcuni minuti di studio il primo squillo è di Giovinco che su punizione impegna il portiere Dolenti. I padroni di casa reggono però l’urto. Poco prima del 20’ Sarao dal vertice destro dell’area si smarca e tira ma la sfera si spegne a lato sul primo palo.

Al 26′ Chinnici mette in mezzo per l’accorrente Vitale che tira di prima intenzione da buona posizione, la sfera non centra lo specchio della porta. Il Catania Ssd attacca a spron battuto ed al 32’ va vicinissima al gol con Russotto che gira in rete un cross basso di Chinnici ma la palla colpisce il palo. Un minuto dopo, Lodi serve Lorenzini che di testa sfiora il gol ma Dolenti è bravo a deviare sopra la traversa. Il primo tempo al Valentino Mazzola di San Cataldo è un monologo ma gli ospiti hanno le polveri bagnate.

Nella ripresa tanto possesso palla ma poche occasioni

Succede pochino nella ripresa. Il Catania Ssd continua ad avere il pallino del gioco ma non ha la lucidità di concretizzare. Si diradano le conclusioni verso la porta della Sancataldese. Nemmeno le sostituzioni operate da Ferraro sortiscono l’effetto desiderato.

La possibile svolta all’83’ quando Maltese della Sancataldese viene espulso per doppia ammonizione lasciando i suoi in dieci contro undici. Il Catania Ssd non riesce a sfruttare la superiorità numerica. A due minuti dal ’90 occasionissima per Bani che servito da Sarao a due passi dalla porta non riesce ad impattare il pallone anche per l’intervento di un difensore che trattiene il giocatore etneo. L’arbitro fischia la fine del match che il Catania Ssd ha dominato senza, però, la lucidità necessaria per vincere entro i 90 minuti. Il tecnico Giovanni Ferraro e la squadra, ancora in costruzione, sono agli inizi del loro lavoro.

Ai rigori errori decisivi di Rizzo e Chinnici

Si va alla lotteria dei calci di rigore e la consueta serie iniziale si chiude in parità e senza che nessuno sbagli. Per la cronaca, il primo rigorista del Catania Ssd è stato Palermo che ha segnato la prima rete ufficiale del nuovo corso rossazzurro.

Si va ad oltranza ed il primo errore è dell’etneo Rizzo che si fa parare la conclusione da Dolenti (che nella serie canonica aveva trasformato il suo rigore). L’estremo difensore etneo Behters però risponde e neutralizza la conclusione di Garofalo.

Dagli undici metri va Chinnici che manda alto mentre Di Marco non sbaglia e manda la Sancataldese al turno successivo della Coppa Italia di categoria.

Il Catania Ssd ora si potrà concentrare esclusivamente al campionato di serie D ed avrà un mese di tempo per oliare gli ingranaggi. Il 18 settembre partirà il girone I della quarta serie che vede impegnati i rossazzurri.

Sancataldese-Catania Ssd, il tabellino

Sancataldese: Dolenti; Garzia (64’ Patitucci), Oppizzi, Calabrese, Di Marco, Maltese, Florio (64’ Garofalo), Treppiedi (74’ Torregrossa), Baglione, Tuccio; Apostolos. Allenatore: Matteo Vullo.

A disposizione: La Cagnina, Castiglia, Burcheri, Taormina, Mastrosimone, Nasini.

Catania: Bethers; Rapisarda, Chinnici, Castellini, Rizzo; Lorenzini, Russotto A (86’ Bani).; Giovinco (52’ Forchignone), Sarao, Lodi (79’ Palermo), Vitale. Allenatore: Giovanni Ferraro.

A disposizione: Tomei, Ferrara, Di Grazia, Fisenna, Lubishtani.

Arbitro: Marco Di Loreto di Terni. Assistenti: Paolo Vultaggio e Salvatore Damiano entrambi di Trapani.

Note: Ammoniti Calabrese (Sancataldese) al 30′, Sarao (Catania) al 31′, Maltese (Sancataldese) al 65’, Baglione (Sancataldese) al 69’. Espulso Maltese (Sancataldese) all’83’ per doppia ammonizione.

Sequenza rigori: Palermo (Catania Ssd, gol); Dolenti (Sancataldese, gol); Lorenzini (Ct, gol); Tuccio (Sc, gol); Castellini (Ct, gol); Apostolos (Sc, gol); Bani (Ct, gol); Baglione (Sc, gol); Sarao (Ct, gol); Torregrossa (Sc, gol).

Ad oltranza: Forchignone (Ct, gol); Calabrese (Sc, gol); Rizzo (Ct, parato); Garofalo (Sc, parato); Chinnici (Ct, alto); Di Marco (Sc, gol). 7-6.