Serie D, fumata bianca per l’arrivo dell’attaccante ex Triestina

Litteri sì. Il tira e molla è finito: il Catania Ssd può ufficializzare l’arrivo del bomber Gianluca Litteri che va, ulteriormente, a rinforzare le squadra in vista della sempre più imminente stagione in serie D. Con Giovinco, Lodi, Rapisarda, Sarao, De Luca, e tanti altri, la formazione allenata da Giovanni Ferraro è un vero e proprio dream team. Almeno per la categoria. Diventa più dolce la vigilia per l’attesa sfida nel turno preliminare di Coppa Italia di categoria con la Sancataldese di domani, 21 agosto.

Il bomber etneo ha vinto lo scudetto in Repubblica Ceca

Gianluca Litteri, nato a Catania il 6 giugno 1988, ha firmato 77 gol e 27 assist nelle competizioni professionistiche ufficiali, laureandosi campione in Repubblica Ceca con lo Slavia Praga nel 2008-2009 e conquistando tre promozioni dalla C alla B: con la Ternana nel 2012, con il Cittadella nel 2016 stabilendo a quota 16 il primato personale in termini di realizzazioni nell’arco della singola stagione, con il Venezia nel 2018.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Litteri ha indossato anche le maglie del Vicenza, della Salernitana, della Virtus Entella, del Latina, del Cosenza, del Padova e, nelle ultime due annate, della Triestina. Ben 200, con 40 reti all’attivo, le presenze in Serie B del neo-rossazzurro.

Il difensore svedese Donart Lubishtani al Catania Ssd

Il Catania SSD comunica l’arrivo di Donart Lubishtani, nato a Malmö, in Svezia, il 17 aprile 2004. Nel 2021, con il Chievo, il difensore ha vissuto le prime esperienze in Italia debuttando nel campionato Primavera 2 e nel torneo Under 17. Nella scorsa stagione, Lubishtani ha indossato la maglia dell’Inter nella categoria Under 18, disputando 9 gare. Il neo-rossazzurro ha esordito con il Kosovo Under 19 in occasione del match con i pari età dell’Albania, il 26 marzo 2022.

Domani la sfida con la Sancataldese

È una vigilia d’attesa per il Catania Ssd che domani, domenica 21 agosto, farà la sua prima uscita ufficiale stagionale. La squadra rossazzurra affronterà in trasferta la Sancataldese allo stadio Valentino Mazzola con calcio di inizio alle 16 nel match valido per il turno preliminare di Coppa Italia di serie D.

Ufficializzati i gironi della serie D, Catania Ssd nel gruppo I

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato la composizione dei gironi della serie D. Il Catania Ssd è stato inserito, come ampiamente da pronostico, nel girone I, quello tradizionalmente con le formazioni siciliane, calabresi e di altre regioni del sud.

Questa è la composizione: Canicattì, Castrovillari, Catania, Città di Acireale, Città di S.Agata, Cittanova, Trapani, FC Lamezia Terme, Licata, Locri, Paternò, Santa Maria Cilento, Ragusa, Real Aversa, San Luca, Sancataldese, Marignlianese, Vibonese, Giarre. Quest’ultima è stata ammessa con riserva.

Il girone I scatterà il 18 settembre

Quest’anno i gironi sono 9 (A e D a 20 squadre) con un organico definitivo che comprenderà 166 società. Relativamente al girone I la Lnd ha specificato che si attendono le decisioni rispetto alla posizione del Giarre che è comunque stato inserito in organico. Il campionato inizierà domenica 4 settembre mentre le compagini del girone I che scenderanno in campo domenica 18.

Sono 3 le soste previste in campionato: 25 dicembre, 1° gennaio e 12 marzo 2023 per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla prossima edizione della Viareggio Cup.

Relativamente ai turni infrasettimanali in 2 occasioni coinvolgeranno tutti i gironi: 21 dicembre e 6 aprile 2023. I raggruppamenti a 20 squadre, invece, osserveranno altri 4 turni (per un totale di 6): 21 settembre e 5 ottobre nel girone di andata, 25 gennaio e 8 febbraio per il ritorno. Gli orari ufficiali sono stati stabiliti: dal 4 settembre si giocherà alle 15 e si passerà alle 14:30 il 30 ottobre. Ritorno alle 15 dal 26 marzo mentre dal 14 maggio il fischio d’inizio sarà alle 16.