Calcio di inizio il 18 settembre

Archiviato il caso Giarre con l’esclusione definitiva da parte del Tar, la Lnd ha ufficializzato poco fa il calendario del girone I del campionato di serie D che scatterà il 18 settembre, con due settimane di ritardo rispetto agli altri otto raggruppamenti che sono iniziati domenica scorsa.

Nove siciliane al via

Il raggruppamento I della quarta serie nazionale parla siciliano. Su diciotto squadre, la metà sono isolane. A partire dal neonato Catania Ssd che avrà il compito di riportare in alto i colori rossazzurri. Le altre siciliane sono il Canicattì, il Città di Acireale, il Città di Sant’Agata, il Trapani, il Licata, il Paternò, il Ragusa e la Sancataldese.

Nel girone I sono presenti anche il Castrovillari, il Cittanova, il Lamezia Terme, il Locri, Santa Maria Cilento, Real Aversa, San Luca, Marignlianese e Vibonese.

Calcio di inizio il 18 settembre, si parte con Ragusa-Catania

Prima giornata e primo derby siciliano per il Catania Ssd che sarà di scena domenica 18 settembre alle 15 sul campo del Ragusa.

Il resto del programma prevede i seguenti match: Città di Acireale-Cittanova; Trapani Mariglianese, Lamezia Terme-Canicattì; Licata-Castrovillari; Santa Maria Cilento-Locri, Real Aversa-Paternò; San Luca Vibonese e Sancataldese-Città di S. Agata.

Mercoledì 21 turno infrasettimanale, il Catania riceve il San Luca

Le squadre scenderanno in campo già mercoledì 21 settembre per la seconda giornata per via delle elezioni del 25 settembre.

Il palinsesto prevede il derby tra Canicattì e Città di Acireale, il Catania riceve al Massimino il San Luca. Il Città di S. Agata ospita il Real Aversa, Sancataldese sul campo del Cittanova, Trapani impegnato a Locri mentre il Paternò riceverà il Santa Maria Cilento. Trasferte anche per Ragusa e Licata impegnate rispettivamente sul terreno della Mariglianese e della Vibonese.

Il 28 settembre tre derby in programma

La terza giornata si giocherà il 28 settembre, ancora in infrasettimanale. Tre i derby siciliani in programma. Licata-Catania, Trapani-Paternò e Sancataldese-Canicattì. Le altre sfide saranno Acireale-Lamezia Terme, Santa Maria Cilento-Città di S. Agata; Ragusa-Locri, REal Aversa-Cittanova, San Luca-Mariglianese e Vibonese-Castrovillari.

Il girone di andata si chiude con il big-match Catania-Trapani

Il girone di andata si chiuderà vicino alle feste natalizie. Il 21 dicembre si celebrerà la 17ma giornata che manderà il campionato al giro di boa col botto. Al Massimino è prevista la supersfida tra Catania e Trapani. Le altre sfide in programma sono: Castrovillari-Canicattì; Città di S. Agata-Città di Acireale; Cittanova-Lamezia Terme; Licata-San Luca, Locri-Real Aversa; Paternò-Sancataldese; Mariglianese-Santa Maria Cilento; Vibonese-Ragusa.

Il girone di ritorno si aprirà l’8 gennaio 2023. La stagione regolare si concluderà, invece il 7 maggio dopo 34 giornate. La prima classificata del girone festeggerà la promozione in serie C ed andrà a disputare con le altre 8 capolista dei restanti raggruppamenti il torneo per l’assegnazione dello scudetto Dilettanti.

Calendario girone I serie D, cinque soste

Cinque le domeniche di sosta per l’intero campionato: 25 settembre (per le elezioni politiche nazionali), 25 dicembre, 1 gennaio, 12 marzo e 9 aprile. Previsti 5 turni infrasettimanali solo per il raggruppamento I, al via, come già detto, con due settimane di ritardo: 21 e 28 settembre, 5 ottobre, 21 dicembre e 6 aprile.

Poule Scudetto

La poule Scudetto vedrà le nove squadre vincitrici dei gironi suddivise in tre triangolari con partite di sola andata.

Le prime dei triangolari e la migliore seconda accederanno alle semifinali che vengono definite per sorteggio e che si disputano, così come per la finale tricolore, in campo neutro e senza tempi supplementari, in caso di parità si va direttamente ai rigori.

Nel caso in cui due o tutte e tre le squadre concludessero il proprio triangolare a pari punti, per determinare la vincente si terrà conto, nell’ordine: scontro diretto; della migliore differenza reti nei triangolari; del maggior numero di reti segnate nei triangolari; del maggior numero di reti segnate in trasferta nei triangolari; della migliore posizione nella classifica della Coppa Disciplina del Campionato di Serie D; del sorteggio.

Per stabilire la migliore tra le seconde, si terrà conto, nell’ordine: dei punti ottenuti negli incontri disputati; della migliore differenza reti nei triangolari; del maggior numero di reti segnate nei triangolari; del maggior numero di reti segnate in trasferta nei triangolari; della migliore posizione nella classifica della Coppa Disciplina del campionato; del sorteggio.