Verso la serie D, altra partitella in vista del campionato

Nuovo test per il Catania Ssd che nel pomeriggio ha superato lo Sport Club Palazzolo per 9-0 allo stadio Totuccio Carone di Ragalna, sede del ritiro rossazzurro.

Si tratta del quinto allenamento congiunto della stagione 2022-2023 in vista del campionato di serie D che scatterà il prossimo 18 settembre e che a breve, dopo la sentenza del Tar che ha escluso definitivamente il Giarre, vedrà il varo del calendario del girone I. Nei prossimi giorni si conosceranno gli accoppiamenti delle partite del raggruppamento della quarta serie che vede la presenza di ben 9 squadre siciliane su 18 ai nastri di partenza.

Cento minuti di gioco tra Catania e Palazzolo

Archiviata una breve sessione di lavoro agli ordini del tecnico Giovanni Ferraro, i rossazzurri hanno disputato una partitella con lo Sport Club Palazzolo, ai nastri di partenza nel girone B del prossimo torneo regionale di Eccellenza.

Il test con gli aretusei del Palazzolo si è concluso sul 9-0 dopo 100 minuti di gioco, suddivisi in due tempi da 50’. La prima frazione si è chiusa 5-0, nella seconda le altre quattro marcature. Tripletta di Litteri nel primo tempo.

Catania primo tempo (4-2-3-1): Groaz; Rapisarda, Somma, Ferrara, Chinnici; Buffa, Bani; Chiarella (aggregato), Forchignone, An. Russotto; Litteri.

Catania secondo tempo (4-3-3): Groaz (dal 24’ Bollati, portiere della squadra Juniores rossazzurra, classe 2005); Boccia, Somma (dal 15’ Lubishtani), Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; De Luca, Sarao, Giovinco.

Allenatore: Ferraro. Programmi di lavoro individualizzati per Bethers, Di Grazia, Frisenna, Palermo, Pino e Alessandro Russotto.

Marcatori: pt 6’ Litteri su rigore, 8’ Chiarella, 10’ Chiarella, 12’ Litteri, 16’ Litteri; st 21’ Vitale, 23’ autorete Soilhi, 27’ Rizzo, 50’ De Luca.

Michele Somma e Simone Buffa in rossazzurro

Nei giorni scorsi si è ulteriormente definito l’organico del Catania Ssd con gli arrivi del difensore, ex Palermo, Michele Somma e del centrocampista palermitano Simone Buffa.

Abbonamenti oltre 6.600 tessere, aperti i botteghini

Continua a crescere di ora in ora, invece, il numero degli abbonati del Catania Ssd per la stagione 2022-2023. Il dato ufficiale indica 6.672 tessere sottoscritte. Sono state sottoscritte invece 10.414 card We Catania. La campagna denominata “Melior de cinere surgo” prosegue spedita. Oggi si sono aperti i botteghini a piazza Spedini per la vendita delle tessere.