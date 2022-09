Serie D

Continua di giorno in giorno la febbre rossazzurra. Sono stati sottoscritti, infatti oltre 6.000 abbonamenti per la stagione 2022-2023 del Catania Ssd che disputerà il prossimo campionato di serie D. Per la precisione 6.040 in tre giorni.

Il club etneo ha comunicato anche il dato sulle card We Catania: ne sono state sottoscritte al momento 9.226. Nel giro di qualche giorno, dunque, la soglia degli abbonati potrebbe raggiungere e superare la soglia dei 9mila o 10mila abbonati. Il Palermo nella stagione della rinascita, ovvero quella del campionato di quarta serie 2019-2020 raggiunse quota 10.446 e ieri la società rosanero ha concluso la campagna abbonamenti in serie B a 11.465.

Il Catania Ssd al momento sarebbe attorno al 20mo posto in tutta Italia superando tantissime squadre di C, alcune di B e con numeri molto vicini ad alcune realtà della massima serie, leggasi Empoli o Sassuolo, Spezia e, addirittura Napoli.

Prezzi abbonamenti del Catania per la stagione 2022-2023

Ecco i prezzi delle tessere abbonamenti per la stagione agonistica 2022-2023 che permetterà di assistere alle 18 partite casalinghe del Catania Ssd allo stadio Angelo Massimino. Si va da 65 a 400 euro. Previste anche tariffe ridotte per donne, under 18 ed over 65.

Tariffe intera

Curva, 65 euro

Tribuna B, 125 euro

Tribuna A, 225 euro

E Tribuna Elite, 400 euro.

Tariffa ridotta

Questi invece i prezzi degli abbonamenti ridotti ai quali hanno diritto le donne, gli under 18 (nati dall’1 gennaio 2005) e gli over 65 (nati negli anni 1957 e precedenti).

Curva, 50 euro

Tribuna B, 100 euro

Tribuna A, 180 euro

Infine, Tribuna Elite, 400 euro (per questo tipo di abbonamento non è previsto il ridotto).

Il girone I della serie D

Questo il girone I della serie D 2022-2023. Oltre al Catania Ssd, sono inserite altre 18 formazioni col Giarre ammesso con riserva. Troviamo: Acireale, Canicattì, Castrovillari, Cittanova, Lamezia Terme, Lamezia Terme, Licata, Loci, Mariglianese, Paternò, Ragusa, Real Agro Aversa, Sancataldese, San Luca, Sant’Agata, Santa Maria Cilento, Trapani e Vibonese. Le società sono ancora in attesa della composizione del calendario. La Lnd dovrebbe provvedere nei prossimi giorni contrariamente gli altri gironi della quarta serie che sono scattati ieri.