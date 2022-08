Serie D, prova di carattere dei granata di Alfio Torrisi

Il Trapani batte il Licata per 2-1 al Provinciale e si qualifica per i trentaduesimi di Coppa Italia Dilettanti. Un successo conquistato in rimonta nella prima uscita ufficiale per la squadra di Alfio Torrisi che ha mostrato ampi margini di miglioramento e tanta voglia di far bene in virtù di un gioco arioso che, soprattutto nella ripresa, ha messo in difficoltà il Licata, evidenziando le qualità dei giocatori messi in campo dal tecnico granata.

Nel primo tempo il Licata passa

I granata partono bene ma il Licata passa troppo presto all’ 1’ con un colpo di testa di Minacori dopo che la squadra di Romano era andata qualche minuto prima vicina al vantaggio. Il Trapani è alla ricerca di sé stesso, gli ospiti si difendono bene e per la squadra di Torrisi si chiudono spesso i varchi.

I padroni di casa cercano la reazione senza però riuscire a mettere la palla dentro nonostante la vivacità mostrata in avanti da Marigosu e di Mascari. Ogni iniziativa granata viene ben controllata, a volte anche con un pizzico di fortuna, dagli ospiti che concludono la prima fase della gara in vantaggio.

Granata incontenibili nel secondo tempo

Nella seconda parte la manovra granata diventa sempre più arrembante e il Licata stenta quasi a contenerla. Il pareggio del Trapani giunge al 59’ ad opera del bomber Falcone che mette dentro da pochi passi dopo azione di calcio d’angolo. Diventa un vero e proprio assedio verso la porta difesa da Valenti che deve fare gli straordinari. I granata Marigosu e Falcone le tentano tutte supportati da un centrocampo con le idee chiare.

Marigosu e Falcone provano a spingersi ancora avanti con delle conclusioni che vengono deviate dal prezioso portiere ospite.

Al 68’ la svolta della gara per il Trapani con l’ingresso di Di Domenicantonio che offre più tonicità e freschezza al reparto offensivo di casa. E’ proprio Di Domenicantonio a portare il vantaggio i granata dopo cinque minuti dal suo ingresso con un azzeccato colpo di testa in seguito ad azione di calcio d’angolo. Il Licata non ha più la forza di reagire e termina la gara in dieci uomini per il doppio giallo nei confronti di Pino.

Trapani-Licata, il tabellino, Falcone pareggia

Trapani: Summa, Cellamare, Carboni, Gonzalez, Civilleri, Falcone (De Pace 84’), Marigosu (Pipitone 84’), Mascari (Cangemi 78’), Romizi, Kosovan (Di Domenicantonio 69’), Mangiameli (Romano 46’). A disposizione: Di Maggio, Ceesay, Matese, Galletti. Allenatore Torrisi.

Licata: Valenti, Calaiò, Cannia (Ficarra 72’), Mudasiru, Rubino (Saito 92’), Orlando, Pino, Marcellino (Izco 72’), Baldeh (Outtara 72’), Rotulo, Minacori. A disposizione: Clemente, Bertella, Puccio, Pedalino, Pecoraro. Allenatore: Romano.

Arbitro: Michele Giordano di Palermo; assistenti: Manfredi Canale di Palermo e Giuseppe Lugaro di Palermo

Reti: Minacori 11’, Falcone 59’, Di Domenicantonio 73′.

Note: Ammoniti Orlando, Marcellino, Mangiameli, Cellamare, Pino, Romano. Calci d’angolo: 3-3. Recuperi: 1’ pt; 4’ st. Spettatori: 1.728

Le pagelle di Trapani-Licata, Di Domenicantonio il migliore in campo

Buon Trapani volenteroso e reattivo senza mai scomporsi. La formazione di Torrisi ha mostrato carattere e ampie possibilità di miglioramento

Summa 6: Prende un gol senza avere colpa. Per il resto della partita mostra la sicurezza necessaria. Attento.

Cellamare 6,5: si muove in maniera positiva nel ruolo assegnatogli. Mostra buona attenzione e concede poco agli avversari

Carboni 6,5: spinge bene sulla fascia e si rende pericoloso anche in avanti. Possiede ampi margini di miglioramento. Un gran lottatore.

Gonzalez 7: acquisto azzeccato. Concede la necessaria tranquillità al reparto arretrato e mostra di saperci fare. Senza sbavature.

Civilleri 6,5: buona prova. Grande volontà e concentrazione. La sua presenza si sente in campo. Lotta tanto.

Falcone 7: che sia un attaccante di razza lo si nota spesso. Ha il merito d’aver dato con il gol del pareggio la necessaria serenità alla squadra per mettere sotto ulteriormente il Licata

De Pace: s.v.

Marigosu 7: interessanti iniziative. Elemento di sicuro affidamento. In possesso di buoni numeri. Non ha mollato un attimo la presa.

Pipitone: s.v.

Mascari 6: si muove bene mostrando la sua buona caratura. Giocatore su cui si può contare ad occhi chiusi.

Cangemi 6: si adatta al compito affidatogli con grinta e volontà.

Romizi 6,5: giocatore che non stiamo scoprendo adesso. Copre bene la sua zona di campo. Non ancora al 100% ma la sua qualità in questa gara basta alla squadra.

Kosovan 6,5: E’ un lottatore. Non si ferma mai. Grande volontà e potenza. Potrà dare molto alla causa granata.

Di Domenicantonio: 7,5 L’elemento di svolta della partita. Ha concesso qualcosa in più alla squadra. Abbastanza pimpante e puntiglioso. Ha avuto il merito

Mangiameli: 6 Buona la sua prova. Concentrato e voglioso di far bene. Ha bisogno di lavorare ancora ma le qualità non mancano.

Romano: 6 Si è mosso con caparbietà rispettando i consigli impartiti dal tecnico. Senza sbavature. Può migliorare ancora

Torrisi: 7 uno tra i tecnici più in vista dello scorso di campionato di serie D. sa lavorare bene con i giovani e si è visto. Le sue mosse sono state azzeccate. Sa farsi sentire dai suoi uomini. Ha mostrato personalità.