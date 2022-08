La rinascita della società granata

Il nuovo Trapani c’è ed aspira a qualcosa di grande dopo l’incontro avvenuto il 14 giugno scorso presso lo studio del notaio Grasso di Catania, per concretizzare il primo passo societario con il passaggio del 70 per cento delle quote sociali a Marco La Rosa di Giarre, imprenditore nel settore delle apparecchiature elettromedicali, il quale ha preso la carica di presidente. Suo vice è Michele Mazzara a cui è rimasto il 30% della proprietà.

Il neo presidente ha subito indicato che “Con orgoglio mi accingo ad iniziare questo nuovo progetto sportivo, consapevole della responsabilità di una storia centenaria, fatta di tanti significativi traguardi. Il nostro obiettivo principale è quello di riportare a Trapani l’entusiasmo e soprattutto quella passione, che sappiamo non essersi mai sopita”.

La nuova dirigenza

Fanno parte della nuova dirigenza, presentata lo scorso 7 luglio, Graziano Strano, direttore generale; Agatino Chiavaro, direttore sportivo e Giuseppe Carbonaro, responsabile dell’area tecnica. Il dg Antonello Laneri aveva abbandonato tre giorni prima.

Presto va via il direttore generale Strano, dimissionario l’8 agosto “in maniera doverosa” per il suo comportamento irriguardoso in una gara dei quarti di finale di serie A di Beach Soccer, del 5 agosto a Cagliari, dalla squadra Catania Beach Soccer, di cui è dg. Il Trapani lo sostituisce con Mario Marino, originario di Giarre (sarà presentato la prossima settimana). È proprio lui a comunicare al responsabile dell’area tecnica, ex idolo della tifoseria granata, Peppe Carbonaro, l’allontanamento immotivato dalla società granata. È un duro colpo per i supporters e per lo stesso ex calciatore tornato in famiglia tra le lacrime.

L’organico del Trapani, il tecnico è Alfio Torrisi

Alla guida del nuovo gruppo c’è il tecnico Alfio Torrisi, nel campionato scorso con ottimi risultati a Paternò. L’organico è nuovo di zecca.

Portieri: Misseri (Palermo Primavera), Summa (Picerno).

Difensori: Gonzalez (Gelbison), Carboni (Rimini), Santapaola (San Luca), Cellamare (Montespaccato), Romano (Monopoli), Mazzara (Custonaci), Canino (Sancataldese), Angileri (Mazarese), Mangiameli (Paternò), De Pace (Acireale), Galletti (Benevento).

Centrocampisti: Kosovan (Casertana), Ceesay (Rotonda), Scuderi (Este), Civilleri (Taranto), Cangemi (Paternò), Le Mura (Acireale), Romizi (Cavese).

Attaccanti: Falcone (Taranto), D’Ottavi (Casertana), Di Domenicantonio (Sambenedettese), Catania (Paternò), Said (San Vito), Musso (svincolato), Mascari (Paternò).

Sono andati via: Spano, Russo, Recchia, Meti, Cultraro, Barbara F., D’Amico, Vitale, Solimeno, De Felice, Antezza, Ambro, Olivera, Santarpia, Lupo, Bonfiglio, Buffa, Angileri, Barbara A., Pedicone, Galfano, Baiata, Amorello, Maltese, Bruno. Il ritiro diviso in due tranche.

Raduno ed amichevoli, due successi con Misilmeri e Leonfortese

Dal 25 al 31 luglio si è svolto in sede per poi trasferirsi dall’1 al 13 agosto a Pergusa. Dopo ferragosto allenamenti quotidiani propedeutici al campionato. Sul campo due successi in amichevole il 6 agosto per 4-0 contro il Don Carlo Misilmeri e per 4-1 contro la Leonfortese lo scorso 13 agosto.

Nel pomeriggio, amichevole al Provinciale col Mazara a porte chiuse

La preparazione continua per ora solo il pomeriggio e oggi alle 17, al Provinciale, si disputerà un allenamento congiunto con il Mazara a porte chiuse.

Il settore giovanile del Trapani

Dopo il subbuglio dei giorni scorsi, pare essere tornata la serenità nel settore giovanile con la nomina a responsabile dell’ex calciatore-bandiera Luca Pagliarulo. La società ha disposto l’ impegno di partecipare ai campionati nazionali Juniores Under 19 – Under 17 Regionale – Under 15 Regionale.

Grande delusione per tecnico e atleti della ex Under 16. Le sedute di allenamento e le gare casalinghe verranno svolte presso l’impianto sportivo di Valderice, in contrada Misericordia. Per la prossima stagione 2022/23 non è stata predisposta l’apertura della scuola calcio. Nel corso della prossima settimana verrà presentato ufficialmente Luca Pagliarulo. Si parlerà anche della nuova campagna abbonamenti.

Le avversarie del Trapani nel girone I della serie D

Le avversarie dei granata sono: Acireale, Canicattì, Castrovillari, Catania, Cittanova, Giarre (ammesso con riserva), Lamezia, Licata, Locri, Mariglianese, Paternò, Ragusa, Real Aversa, Sancataldese, San Luca, Sant’Agata, Santa Maria Cilento, Vibonese.

Orari di inizio:

– dal 4 settembre 2022 alle 15;

– dal 30 ottobre 2022 alle 14,30;

– dal 26 marzo 2023 alle 15;

– dal 14 maggio 2023 alle 16.

Soste:

– 25 dicembre 2022 festività natalizie;

– 1 gennaio 2023 festività natalizie;

– 12 marzo 2023 Torneo di Viareggio.

Turni infrasettimanali:

Andata: 21 dicembre 2022

Ritorno: 6 aprile 2023 (Pasqua)

Il calendario sarà pubblicato successivamente poiché l’inizio del campionato slitta al 18 settembre.