Serie D, domani alle 14.30 i rossazzurri cercano la sesta vittoria di fila

Nel mirino la sesta vittoria consecutiva per mantenere i 14 punti di vantaggio sul Locri, secondo in classifica, e continuare a navigare verso il proprio ed unico obiettivo: la serie C. Questo l’imperativo del Catania a Castrovillari. La partita tra rossazzurri e calabresi si disputerà domani, domenica 5 febbraio, e sarà valida per la quinta giornata di ritorno (ventiduesima) del girone I del campionato di serie D.

Gli etnei dopo le vittorie su Trapani, Ragusa, San Luca, Licata e Vibonese affrontano la seconda trasferta consecutiva. E vogliono il sesto sigillo per continuare a dare un ulteriore ed ancor più inequivocabile segnale al campionato. Finora uno strapotere concretizzato da 54 punti conquistati in 21 partite con 17 vittorie, tre pareggi ed una sconfitta, 46 gol fatti e 12 subiti. E, naturalmente, 14 lunghezze di vantaggio sul Locri che riceverà il Licata.

Dal canto suo, il Castrovillari con 23 punti cerca di uscire dai bassi fondi della classifica e dopo il colpo esterno ad Acireale di domenica scorsa che ha interrotto un momento negativo lungo 8 giornate, venderà cara la pelle. All’andata non ci fu partita: 4-0 per i rossazzurri al Massimino dopo un primo tempo opaco. Sarao al 53’, Sarno al 61’, Jefferson al 71’ (su rigore) ed al 75’ demolirono i rossoneri.

La squadra per la partita con i calabresi dovrà fare a meno di Rapisarda, in difesa, fermato dal giudice sportivo. Non ci saranno neppure Alessandro Russotto e Simone Buffa. Ma arriva da una settimana intensa con la commemorazione dell’ispettore capo della polizia di Stato Filippo Raciti, e con le celebrazioni in onore di Sant’Agata.

Ferraro “Stiamo bene fisicamente e mentalmente

Alla vigilia della partenza per la Calabria, il tecnico Giovanni Ferraro analizza la settimana di lavoro del Catania e risponde alle domande dei giornalisti in sala stampa, al Massimino, dopo la seduta d’allenamento svolta in mattinata. Si parte da chi sostituirà lo squalificato Rapisarda. “Per la sostituzione di Rapisarda – sottolinea Ferraro – abbiamo Boccia e altre soluzioni, valuteremo domani in occasione della rifinitura. I nostri under sono paragonabili agli over e quindi possiamo impiegarne anche uno o due in più, non è una questione di età ma di posizione in campo”.

Due parole anche sul nuovo arrivo Simone Baldassar, centrocampista classe 2004 proveniente dal Pordenone. Con il club neroverde, nel girone A del campionato Primavera 2, il giovane mediano ha disputato complessivamente 25 gare realizzando 3 reti. Nella stagione in corso, Baldassar ha esordito in ambito professionistico collezionando le prime presenze in terza serie e in Coppa Italia Serie C.

“Si tratta di un ottimo acquisto – analizza Ferraro – a metà campo può interpretare diversi ruoli e ci può dare una soluzione in più, in alternativa a un centrocampo più esperto”.

L’allenatore rossazzurro prosegue: “Sono tutti recuperati, sul piano medico, tranne Alessandro Russotto e Buffa; qualcuno poi, appena rientrato, ha bisogno di qualche settimana in più per trovare la migliore condizione. I nostri allenamenti si avvicinano all’intensità di una partita, si spinge sempre al massimo”.

Ed ancora “Bisogna sempre adattarsi, per il resto stiamo bene fisicamente e mentalmente, viviamo in questi giorni anche l’atmosfera della festa di Sant’Agata. La presenza del presidente è sempre importante. Tutte le partite sono opportunità, quando si indossa la maglia del Catania. Del traguardo parleremo quando sarà raggiunto, sempre meglio vivere il presente. Dobbiamo far rivivere alla città le emozioni che merita. Nel calcio non si deve mai dare nulla per scontato, per me la settimana di lavoro è sempre fondamentale”.

Sulle motivazioni personali “Ripagare fiducia della società”

Il tecnico risponde a chi gli chiede quali siano le motivazioni personali. “Ripagare la fiducia che mi è stata concessa dal direttore Laneri, dal vice presidente Grella e da tutta la società. Dobbiamo lavorare ed essere sempre moderati. Con i calciatori a volte riusciamo a capirci semplicemente guardandoci negli occhi, perché sanno che prima di diventare tecnici abbiamo vissuto esperienze significative anche da giocatori e quindi possiamo comprenderli”.

I convocati del Catania per Castrovillari, c’è Baldassar col 70

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania ha convocato ventuno calciatori per la sfida al Castrovillari, in programma domani alle 14.30 allo stadio Mimmo Rende. C’è anche il nuovo arrivo Baldassar che ha scelto il numero 70.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro: 1 Bethers, 2 Boccia, 4 Somma, 7 An. Russotto, 8 Di Grazia, 10 Lodi, 11 Forchignone, 17 De Luca, 18 Rizzo, 21 Pedicone, 22 Groaz, 23 Palermo, 24 Vitale, 26 Lorenzini, 27 Castellini, 31 Chiarella, 32 Giovinco, 35 De Respinis, 70 Baldassar, 79 Jefferson, 99 Sarao.