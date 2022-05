Galassi, “I rosa non sono l’unica proposta sul tavolo”

Manca sempre meno alla sfida di andata tra Palermo e Feralpisalò che si giocherà questa sera alle 21 allo stadio Lino Turina di Salò. Ed oltre all’attesa per il primo atto di questa semifinale dei play off, il grande sogno della promozione in serie B, la caccia al biglietto per il match di ritorno di domenica 29 maggio al Barbera, si pensa anche alla cessione del club. O meglio, alla trattativa.

L’interesse del City Football Group è stato ulteriormente confermato – anche in via ufficiale – dall’avvocato Alberto Galassi, componente del board della Holding che fa capo allo sceicco Mansour. Tuttavia, come dice lo stesso dirigente del City Group non è rivolto solo alla società rosanero. Galassi ne ha parlato a SkySport.

Galassi “Palermo non è l’unica proposta sul tavolo”

Galassi sottolinea: “Che manchi una squadra italiana nella nostra realtà è un dato di fatto. Se vuoi essere un club mondiale nel calcio non puoi prescindere dall’Italia. Se sarà il Palermo o un’altra squadra, visto che non è l’unica proposta sul tavolo, è da vedere”.

“Palermo ha dei vantaggi”

Dopo le prime parole che potrebbero avere quasi il sentore di una doccia fredda per spegnere gli entusiasmi di una piazza sognante, il dirigente della holding che sta cercando un club rappresentante in Italia parla dei lati positivi. “Palermo ha dei vantaggi – ha continuato – ma non c’è alcuna trattativa chiusa. Palermo ha delle caratteristiche positive: credo sia la quinta città d’Italia e calcisticamente ha un bacino d’utenza incredibile. Ed ha un terzo aspetto importante: ha una grande storia di talenti esplosi lì, come Dybala”.

“Potrebbe essere perfetta per il Manchester City, ma il percorso è lungo”

E conclude allontanando ogni voce su un possibile closing, o meglio chiusura delle trattativa a breve tempo: “Potrebbe essere perfetta per il Manchester City. Tuttavia è un percorso lungo, non è qualcosa a breve termine. Decisioni di questo genere vengono prese in un Consiglio di amministrazione ed all’ordine del giorno del prossimo CdA questo non c’è”. I tifosi del Palermo rimangono in attesa.

Con la Triestina la visita di rappresentanti

Due dirigenti del City Group si erano già recati in città non più tardi un paio di settimane fa, per la partita di ritorno tra Palermo e Triestina nel primo turno dei play off nazionali. Già il giorno prima Giovanni Gardini (ex direttore generale del Verona e dirigente dell’Inter) e Brian Marwood (ex attaccante degli anni ’80 e ’90 di diverse formazioni inglesi – tra cui anche l’Arsenal tra il 1988 e il 1990 – ed oggi componente della holding) avevano visitato lo stadio, il museo, nonché la località di Torretta dove dovrebbe sorgere il centro sportivo nonché Tommaso Natale, sede del campo d’allenamento della squadra di Baldini.