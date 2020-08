Facciamo i conti ai tedeschi

Ieri il Bayern Monaco ha vinto la sua sesta Coppa dei Campioni (altrimenti nota come Champions League), sconfiggendo in finale 1 a 0 il Paris Saint-Germain (costruita negli anni dai proprietari del Qatar con 1,2 miliardi di euro).

La squadra tedesca, in virtù del successo, intascherà la cifra di 115,69 milioni di euro. Ciò perché ha vinto tutte le partite giocate nella competizione (11 su 11, 2 in meno rispetto al solito per via della formula per il Covid-19): solo la vittoria in finale ha fatto guadagnare alla società della Baviera 19 milioni di euro.

A questi soldi, poi, vanno aggiunti gli altri maturati dall’indotto (o ‘market pool’), tra cui la distribuzione degli utili per i diritti televisive delle partite nonché quelli delle tre partite giocate all’Allianz Arena di Monaco quando ancora si potevano riempire gli spalti con i tifosi.

Simpatica, infine, la foto condivisa sui social media da Robert Lewandowski, l’attaccante polacco che, se non fosse stata annullata l’assegnazione del Pallone d’oro, lo avrebbe senza dubbio vinto e con merito. Il centravanti, infatti, ha pubblicato una foto con scritto: «Svegliato così. Ti ho sognata».

Lewandoski ha segnato 15 reti nella competizione (anche se non ha ‘timbrato il cartellino’ con il PSG).