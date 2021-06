Il tweet della Ferdercalcio danese

La Federcalcio danese, su Twitter, ha aggiornato sulle condizioni di Christian Eriksen, il calciatore che ieri, durante la partita con la Finlandia, ha avuto un grave malore.

La Federcalcio ha comunicato: «Questa mattina abbiamo dialogato con Christian Eriksen, ha inviato un saluto e i suoi ringraziamenti a tutta la squadra. Le sue condizioni sono stabili, resta in ospedale per ulteriori esami».

La Federcalcio danese ha aggiunto: «La squadra e lo staff della nazionale hanno ricevuto assistenza e continueranno a esserci l’uno per l’altro dopo l’incidente di ieri. Ringraziamo tutti per i commoventi messaggi ricevuti da tifosi, giocatori, le Famiglie Reali danesi e inglesi, club internazionali, etc. per Erikse. Incoraggiamo tutti a inviare i loro messaggi alla Federazione danese che poi li trasmetterà a Erikden e alla sua famiglia».