Calcio a 5 serie A, etnei momentaneamente tra le prime otto

Cinque gol fatti, tre punti raccolti e zona play off scudetto – momentaneamente – raggiunta. Meglio di così non poteva andare alla Meta Catania che davanti al pubblico amico si impone 5-2 sul Petrarca nell’anticipo della 27ma giornata del campionato di serie A di calcio a 5.

I rossazzurri salgono a quota 39 e raggiungono l’ottavo posto in attesa delle altre partite che chiuderanno il palinsesto. La Fortitudo Pomezia che ha due lunghezze in meo dei siciliani gioca sabato 22 aprile alle 18 la L84, attualmente sesta in graduatoria.

Col Petrarca servivano i tre punti per continuare a lottare e sono arrivati. La doppietta di Pulvirenti le parate di Tornatore e i gol di Musumeci, Alonso e Spellanzon permettono alla Meta Catania di centrare il sesto risultato utile nelle ultime sette partite e di ripartire dopo la sconfitta in Sardegna col Monastir di due settimane fa prima della pausa campionato per la doppia amichevole della Nazionale.

Primo tempo intenso

Meta Catania arrembante ed in grado di offrire intensità guidata da capitan Carmelo Musumeci in stato di grazia.

I rossazzurri dopo il palo iniziale di Parrel si scuotono e passano in vantaggio con Musumeci abile di punta a sorprendere Bastini. Intensità e forza e raddoppio nella giocata di Spellanzon servito da Vaporaki per il 2-0 etneo. Gara perfetta per tutto il primo tempo con solo Bastini portiere del Petrarca a tenere viva la speranza degli uomini di Giampaolo.

Interventi prodigiosi su Musumeci, Alonso, Lutin e Bocão. Petrarca in balia della Meta Catania che deve ringraziare il proprio estremo difensore.

Dall’altro lato, il portiere del Catania, Tornatore vigile sulle conclusioni di Foglia. Tuttavia, time out di Giampaolo e successivamente quinto fallo di squadra speso dai padroni di casa. Ne deriva un tiro libero firmato da F. Mello. La partita sembrava già decisa ma si riapre improvvisamente.

Decisioni arbitrali generano nervosismo e i gialli di Musumeci e Alonso nei secondi finali portano al secondo libero per Petrarca stavolta sprecato.

Nel secondo tempo etnei dilagano

Nella ripresa gara diversa: meno intensità e maggiore possesso e pazienza della Meta Catania. Il Petrarca difende bene ed ha ancora in Bastini una saracinesca su Musumeci e Alonso ad evitare il tris Meta Catania. Gara appesa ad un filo insomma a dieci dalla fine: Meta Catania sfrutta il cinismo con un altro episodio decisivo l’espulsione di Parrel che consegna l’occasione ghiotta. Episodio subito messo in cassaforte dalla formazione di Cipollini con Alonso a trovare il tiro perfetto del 3-1.

La partita però non è chiusa: i veneti attaccano con il power play. Il tecnico Giampaolo rinuncia al portiere titolare per quello di movimento nel tentativo di riaprire il match. Difesa rossazzurra si blinda con Pulvirenti, Bocão, Vaporaki e Spellanzon, ma il grande protagonista è Sebastiano Tornatore. Il portiere della Meta Catania sale in cattedra con una parata da urlo, un colpo di reni perfetto a togliere dalla porta il possibile gol e rilancia su Pulvirenti che in contropiede firma il 4-1.

Tre minuti di fuoco con Kakà a siglare il 4-2 ma la Meta Catania chiude il conto e cala la cinquina con Pulvirenti.

C’è però spazio per gli applausi a Tornatore. L’estremo difensore etneo ascolta i suggerimenti di Bocão e neutralizza un calcio di rigore di Kakà.

Meta Catania-Petrarca, il tabellino

Meta Catania-Petrarca 5-2

Primo tempo 2-1

Meta Catania: Tornatore, Pulvirenti, Alonso, Bocao, Musumeci, Podda, Silvestri, Spellanzon, Lutin, Vaporaki, Corallo, Iennarella. Allenatore: Cipollini.

Petrarca: Bastini, F. Mello, Parrel, Kakà, Benlamrabet, Molaro, Pegoraro, Milani, Guga, Collatuzzo, Foglia, Fiuza. Allenatore: Giampaolo

Marcatori: 3′ p.t. Musumeci (M), 7’20” Spellanzon (M), 15’40” t.l. F. Mello (P), 13’05” s.t. Alonso (M), 16′ Pulvirenti (M), 17′ F. Mello (P), 18′ Pulvirenti (M)

Ammoniti: Parrel (P), Alonso (M), Musumeci (M), Guga (P)

Espulsi: al 13′ del s.t. Parrel (P) per somma di ammonizioni.

Melilli ospite del Pistoia

Il Melilli già retrocesso è ospite del Pistoia penultimo in campionato e praticamente quasi condannato. La partita è prevista per sabato 22 aprile alle 15. La squadra siciliana punta a tornare a casa con almeno un punto e spezzare il lunghissimo digiuno che dura ormai da 14 partite ovvero dalla sfida di andata con i toscani. Quella del 17 dicembre scorso, infatti, rimane l’unica vittoria della matricola neroverde che ha raccolto appena 4 punti in questa stagione.

Da allora solo sconfitte, tanti applausi ma nessun punto. Gli aretusei punteranno sulla spensieratezza e sul cuore per tentare di conquistare punti e chiudere positivamente la prima – storica – stagione nel gotha del calcio a 5 nazionale.

Serie A, il programma della ventisettesima giornata

21 aprile

Napoli Futsal – Futsal Pescara 6-2

Italservice Pesaro – Olimpus Roma 2-2

Meta Catania – Petrarca 5-2

22 aprile

Ciampino Aniene – 360Gg Monastir, alle 15

Nuova Comauto Pistoia – Città di Melilli, alle 15

Real San Giuseppe – Feldi Eboli, alle 18

Fortitudo Pomezia – L84, alle 18

Came Dosson – Sandro Abate, alle 18

La classifica aggiornata, Meta Catania ad un passo dai play off

Napoli Futsal 56 punti; Feldi Eboli 52; Olimpus Roma** 51; Futsal Pescara 50; Sandro Abate Avellino e Came Dosson 46; L84 42; Meta Catania 39; Fortitudo Pomezia 37; Real San Giuseppe* e Ciampino Aniene 34; Italservice Pesaro 30; 360Gg Monastir 26; Petrarca 25; Nuova Comauto Pistoia* 17; Città di Melilli 4.

Con due asterischi 3 punti di penalizzazione; con un asterisco 1 punto di penalizzazione.