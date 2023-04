Calcio a 5 serie A, etnei giocano l’anticipo venerdì 21 aprile alle 20.30

Una vittoria per inseguire la zona play off scudetto. La Meta Catania riceve il pericolante Petrarca con questo obiettivo. La sfida, valida per la ventisettesima giornata del campionato di seria A, si gioca venerdì 21 aprile alle 20.30 al PalaCatania con ingresso gratuito.

I tre punti sono l’imperativo dei rossazzurri che dopo il passo falso con i sardi del 360 Monastir hanno perso quota scendendo al nono posto in classifica ad una sola lunghezza dalla griglia finale per il tricolore. La Fortitudo Pomezia, che precede i siciliani in graduatoria, riceve la L84.

In Sardegna gli etnei hanno interrotto una serie di cinque risultati utili consecutivi ma a capitan Musumeci e compagni non mancheranno le motivazioni.

Atteso il pubblico delle grandi occasioni

Per la partita di venerdì sera al PalaCatania è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Meta Catania al completo, nessuna defezione ed organico al completo per cercare questi fondamentali tre punti per stessa ammissione di coach Cipollini e del portiere, fresco di maglia azzurra, Sebastiano Tornatore.

Cipollini, “Abbiamo lavorato bene, sosta fondamentale”

Il tecnico Cipollini presenta la partita delicata contro una formazione affamata di punti perché in lotta per evitare la retrocessione diretta. I veneti sono terzultimi con 25 punti, uno in meno rispetto alla zona play out. E parla anche della pausa del campionato per via del doppio confronto amichevole della Nazionale con i campioni del Mondo del Portogallo.

“Abbiamo lavorato bene – afferma coach Cipollini – e la sosta è stata fondamentale per ritrovare tutti e per testare nel migliore dei modi le soluzioni che domani serviranno per battere Petrarca. Sono partite che si preparano da sole e questo gruppo può tranquillamente centrare l’obiettivo verso i play off. Dobbiamo pensare partita per partita ma sicuramente il successo contro Petrarca aprirebbe la porta giusta per il finale di campionato”.

Tornatore, “Guardiamo solamente alla vittoria”

Tornatore, l’estremo difensore etneo reduce dalla convocazione in Nazionale per la prima delle due amichevoli degli Azzurri con i lusitani, non ha dubbi: “Non esiste altra parola che quella della vittoria. L’esperienza azzurra è stata fantastica soprattutto nel confronto con i campioni del mondo del Portogallo. Contro Petrarca non esiste altro risultato e sappiamo benissimo l’importanza di una gara che deve rendere vivo e ancora competitivo per la Meta Catania questo campionato. Il PalaCatania sarà fondamentale perché i tifosi rossazzurri sempre presenti in massa sono il nostro valore aggiunto e deterrente per gli avversari”.

Melilli ospite del Pistoia

Il Melilli già retrocesso è ospite del Pistoia penultimo in campionato e praticamente quasi condannato. La partita è prevista per sabato 22 aprile alle 15. La squadra siciliana punta a tornare a casa con almeno un punto e spezzare il lunghissimo digiuno che dura ormai da 14 partite ovvero dalla sfida di andata con i toscani. Quella del 17 dicembre scorso, infatti, rimane l’unica vittoria della matricola neroverde che ha raccolto appena 4 punti in questa stagione.

Da allora solo sconfitte, tanti applausi ma nessun punto. Gli aretusei punteranno sulla spensieratezza e sul cuore per tentare di conquistare punti e chiudere positivamente la prima – storica – stagione nel gotha del calcio a 5 nazionale.

Serie A, il programma della ventisettesima giornata

21 aprile

Napoli Futsal – Futsal Pescara, alle 20.30

Italservice Pesaro – Olimpus Roma, alle 20.30

Meta Catania – Petrarca, alle 20.30

22 aprile

Ciampino Aniene – 360Gg Monastir, alle 15

Nuova Comauto Pistoia – Città di Melilli, alle 15

Real San Giuseppe – Feldi Eboli, alle 18

Fortitudo Pomezia – L84, alle 18

Came Dosson – Sandro Abate, alle 18

La classifica aggiornata, Meta Catania ad un passo dai play off

Napoli Futsal 53 punti; Feldi Eboli 52; Futsal Pescara ed Olimpus Roma** 50; Sandro Abate Avellino e Came Dosson 46; L84 42; Fortitudo Pomezia 37; Meta Catania 36; Real San Giuseppe* e Ciampino Aniene 34; Italservice Pesaro 30; 360Gg Monastir 26; Petrarca 25; Nuova Comauto Pistoia* 17; Città di Melilli 4.

Con due asterischi 3 punti di penalizzazione; con un asterisco 1 punto di penalizzazione.