Calcio a 5 serie A, Bocao agguanta gli avversari

Niente da fare per la Meta Catania che inizia il 2023 con un pareggio interno. Al PalaCatania, di fronte a 1.500 tifosi rossazzurri, infatti, finisce 1-1 la sfida con la L84 in uno degli anticipi della prima giornata di ritorno della serie A di calcio a 5.

Un nuovo pareggio per gli etnei che però serve a poco ai fini della rimonta per raggiungere la zona play off scudetto. I rossazzurri vanno a quota 22 al nono posto.

In attesa delle partite di domani che completeranno il turno, sono 4 i punti di distacco dall’ottava piazza, l’ultima che dà l’accesso al termine della stagione regolare agli spareggi per il titolo italiano. Il Real San Giuseppe però domani ospita la Fortitudo Pomezia e potrebbe allungare. Ad oggi, quindi, la rincorsa per i play off è rinviata.

Tante occasioni per la Meta Catania, L84 in gol alla prima occasione

Ancora occasioni una dietro l’altra per la Meta Catania che però non riesce a finalizzare. Alex Garcia e Vaporaki a sfiorano il vantaggio.

Alla prima occasione, però, L84 avanti grazia a Josiko che sfrutta un assist di Cuzzolino. I piani dei rossazzurri vanno così alle ortiche.

Pressing rossazzurro e pareggio

I rossazzurri non si disuniscono e ad inizio ripresa schiacciano per dieci minuti la L84 nella propria metà campo. Alonso, Alex Garcia due volte e Vaporaki ancora sfiorano il pareggio con la porta piemontese che appare stregata.

Rabbia e forza nel gol del pareggio grazie allo schema giusto: Musumeci imbecca Bocão sul secondo palo per l’1-1. Meritato vista la mole di occasioni create.

La partita a sette minuti dalla fine diventava bellissima: L84 prova con i suoi giocatori di maggior talento Cuzzolino e Josiko a trovare il colpo del k.o. ma Dovara risponde presente con tre interventi decisivi che salvano il risultato.

A cinque minuti dalla conclusione la Meta Catania prova il power play (ovvero rinuncia al portiere di ruolo per il portiere “volante”) e cerca la vittoria con l’uomo di movimento in più: occasioni clamorose ancora sui piedi di Garcia, Alonso e due volte con Musumeci. La rete non arriva: il pallone o veniva respinto da Tondi o usciva di poco.

Ennesimo pareggio e vittoria al PalaCatania ancora rinviata per la Meta Catania che adesso all’orizzonte guarda al doppio impegno in trasferta tra preliminare di Coppa Italia e campionato.

Meta Catania – L84, il tabellino

Meta Catania-L84 1-1

Primo tempo: 0-1

Meta Catania: Dovara, Alonso, Vaporaki, Bocao, Musumeci, Podda, Silvestri, Spellanzon, Coco, Corallo, Alex Garcia, Tornatore. Allenatore Tarantino.

L84: Tondi, Tuli, Cuzzolino, Josiko, Vidal, De Felice, Basso, Cerbone, Schettino, Pazetti, Raguso, Luberto. Allenatore Paniccia.

Marcatori: 12’20” p.t. Josiko (L84), 11’20” s.t. Bocao (M)

Ammoniti: Tuli (L84), Alex Garcia (M), Vidal (L84), Alonso (M)

Arbitri: Andrea Colombo (Modena), Luca Di Battista (Avezzano) Crono: Francesco Saverio Mancuso (Lamezia Terme).

Il programma della prima giornata di ritorno

Italservice Pesaro – Futsal Pescara 0-3

Meta Catania – L84 1-1

Sabato 14 gennaio

Ciampino Aniene – Olimpus Roma

360Gg Monastir – Feldi Eboli

Nuova Comauto Pistoia – Napoli Futsal

Sandro Abate Avellino – Petrarca

Real San Giuseppe – Fortitudo Pomezia

Came Dosson – Città di Melilli

La classifica aggiornata, Meta Catania nona

Questa la classifica aggiornata dopo il girone di andata. Napoli Futsal 37 punti; Olimpus Roma 31; Futsal Pescara 30, Came Dosson, Feldi Eboli e Sandro Abate Avellino 28; L84 27, Real San Giuseppe 26; Meta Catania 22; Fortitudo Pomezia 19; Italservice Pesaro e Ciampino Aniene 15; 360Gg Monastir 13; Petrarca 12; Nuova Comauto Pistoia 7 (-1); Città di Melilli 4.