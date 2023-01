Domani sera alle 20.30 ingresso gratuito al PalaCatania

Operazione riscatto e rincorsa verso la zona play off scudetto. La Meta Catania apre il girone di ritorno del massimo campionato nazionale di calcio a 5 ospitando la L84 in uno dei due anticipi del palinsesto. La partita si giocherà domani, venerdì 13 dicembre alle 20.30.

Le due compagini sono separate da 5 punti in classifica con i rossazzurri che dopo gli ultimi risultati altalenanti, ultimo in ordine cronologico la sconfitta interna con l’Eboli nel turno precedente, hanno perso quota verso le prime otto posizioni.

Gara importante ancora davanti al pubblico amico e con la rabbia di raccogliere una vittoria al PalaCatania dove l’ingresso al pubblico sarà gratuito. La squadra etnea domani ritroverà Javi Alonso e potrà contare sulla solita spinta del pubblico di casa.

Tarantino “Abbiamo tanta rabbia”

Ad anticipare il match le parole del tecnico della Meta Catania Carmine Tarantino. “Abbiamo tanta rabbia perché vediamo scappare via dei risultati per ingenuità e dobbiamo essere bravi a cambiare questa striscia. abbiamo sempre fatto la prestazione ma purtroppo questo non basta più e quindi c’è la rabbia di dimostrare il nostro valore”.

E continua: “Abbiamo riflettuto tanto con lo staff e con la squadra. Io dico che la classifica poi rispecchia il valore delle squadre in una maniera o nell’altra. Siamo a metà classifica e vuol dire che abbiamo fatto un campionato fino ad oggi sufficiente. Ma noi vogliamo fare di più, e possiamo fare di più. Dobbiamo essere più cattivi e cinici e stiamo lavorando affinché le gare possano girare dalla nostra parte, mentre spesso nel girone d’andata”.

Tarantino conclude: “Avversario di grande qualità la L84, ma tutte le gare sono delle storie da scrivere. Noi non possiamo guardare la forza degli altri, ma dobbiamo pensare a noi, tutte le partite cominciano dallo 0-0. Dobbiamo fare la partita, come abbiamo fatto spesso con tante squadre nella prima parte di campionato senza però raccogliere ciò che meritavamo. Quindi conta rispettare l’avversario, ma pensare a noi e conta cercare con forza e senza paura punti e vittoria”.

Città di Melilli a Dosson

Inizia il girone di ritorno anche per il fanalino di coda Città di Melilli che sabato sarà a in Veneto ospite della Dosson. Sulla carta match proibitivo: i trevigiani sono terzi con 28 punti in coabitazione con Feldi Eboli e Sandro Abate Avellino.

Il programma della prima giornata di ritorno

Italservice Pesaro – Futsal Pescara

Meta Catania – L84

Ciampino Aniene – Olimpus Roma

360Gg Monastir – Feldi Eboli

Nuova Comauto Pistoia – Napoli Futsal

Sandro Abate Avellino – Petrarca

Real San Giuseppe – Fortitudo Pomezia

Came Dosson – Città di Melilli

La classifica aggiornata, Meta Catania nona

Questa la classifica aggiornata dopo il girone di andata. Napoli Futsal 37 punti; Olimpus Roma 31; Came Dosson, Feldi Eboli e Sandro Abate Avellino 28; Futsal 27; Real San Giuseppe e L84 26; Meta Catania 21; Fortitudo Pomezia 19; Italservice Pesaro e Ciampino Aniene 15; 360Gg Monastir 13; Petrarca 12; Nuova Comauto Pistoia 7 (-1); Città di Melilli 4.