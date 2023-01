Calcio a 5 serie A, neroverdi chiudono girone di andata all’ultimo posto

Nuova sconfitta per il Città di Melilli nel campionato di serie A di calcio a 5. La squadra siciliana perde 6-1 sul campo del Real San Giuseppe nell’ultima giornata di andata della massima serie chiudendo la prima parte della stagione da fanalino di coda con 4 punti conquistati frutto di 1 successo, 1 pareggio e 13 sconfitte.

Città di Melilli frena i campani nel primo tempo

Il 6-1 è un punteggio largo che è maturato soprattutto nel secondo tempo. Nella prima frazione, infatti, il Città di Melilli ha arginato i padroni di casa sfiorando anche in alcune occasioni il vantaggio. Tuttavia i campani, settimi ed in zona play off scudetto, hanno trovato il vantaggio a 33 secondi dalla fine della prima frazione con Barbieri Miotto.

Assolo campano nella ripresa

Andato in svantaggio, il Città di Melilli non è riuscito a recuperare e nella ripresa i padroni di casa non hanno avuto troppe difficoltà a chiudere la partita. Patias, Santos, Bellobuono, ancora Barbieri Miotto e Duarte portano il punteggio sul perentorio 6-0. A 21 secondi dalla fine la rete della bandiera di Pizetta a rendere meno amaro il passivo, comunque, largo.

Giro di boa effettuato, serve il cambio di passo.

Real San Giuseppe – Città di Melilli, il tabellino

Real San Giuseppe-Città Di Melilli 6-1

Primo tempo 1-0

Real San Giuseppe: Bellobuono, Ercolessi, Dian Luka, Duarte, Patias, Galletto, Guerra, Santos, Igor, Cesaroni, Varriale, Fusco. Allenatore Scarpitti.

Città Di Melilli: Manservigi, Failla, Pizetta, Pasqua, Spampinato, Monaco, Diogo, Rizzo, Bocci, Tarantola, M. Gianino, Boschiggia. Allenatore Rinaldi.

Marcatori: 19’27” p.t. Dian Luka (RSG), 7’47” s.t. Patias (RSG), 11’30” Santos (RSG), 16’38” Bellobuono (RSG), 17’07” Dian Luka (RSG), 17’49” Duarte (RSG), 19’39” Pizetta (M)

Ammoniti: Patias (RSG), Pizetta (M), Igor (RSG), Spampinato (M), Boschiggia (M), Tarantola (M)

Arbitri: Fabio Maria Malandra (Avezzano), Giovanni Losacco (Bari) Crono: Emilio Romano (Nola)

Ko interno per la Meta Catania con l’Eboli

Inizio 2023 amaro anche per la Meta Catania. La squadra allenata da Tarantino cade in casa 2-3 al PalaCatania con il Feldi Eboli nell’anticipo della quindicesima giornata.

Il nuovo ko stagionale inchioda la formazione etnea fuori dalla zona play off scudetto. I rossazzurri vanno al giro di boa a quota 21 in nona posizione con 5 lunghezze da recuperare.

Illude Musumeci segnando subito dopo appena 30 secondi, poi gli ospiti prima pareggiano con Guilhermao al 6′ e poi raddoppiano con Braga all’11’40”. Nella ripresa, Luizinho firma l’1-3 mentre l’argentino Spellanzon arrivato da poche settimane a Catania firma la sua prima rete con la maglia rossazzurra accorciando le distanze sul 2-3. Il punteggio, però non cambia più.

I risultati della 15ma giornata di serie A

360Gg Monastir – Sandro Abate Avellino 2-6

Meta Catania – Feldi Eboli 2-3

Napoli Futsal – L84 2-5

Italservice Pesaro – Petrarca 2-1

Ciampino Aniene – Fortitudo Pomezia 2-2

Nuova Comauto Pistoia – Futsal Pescara 4-6

Real San Giuseppe – Città di Melilli 6-1

Came Dosson – Olimpus Roma 5-4

La classifica dopo il girone di andata, Città di Melilli ultimo

Questa la classifica della serie A dopo la quindicesima giornata. Napoli Futsal 37 punti; Olimpus Roma 31; Came Dosson, Feldi Eboli e Sandro Abate Avellino 28; Futsal Pescara 27; Real San Giuseppe ed L84 26; Meta Catania 21; Fortitudo Pomezia 19; Italservice Pesaro e Ciampino Aniene 15; 360 Gg Monastir 13; Petrarca 12; Nuova Comauto Pistoia 7 (-1); Città di Melilli 4.