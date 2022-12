Prima storica sfida in massima serie

Calcio a 5 siciliano in festa. Domani sera, mercoledì 28 dicembre alle 19, la matricola Città di Melilli ospiterà al Pala Villasmundo la Meta Catania per la quattordicesima, e penultima giornata di andata, della massima serie nazionale.

Una prima volta storica per il Città di Melilli. In palio tre punti che fanno gola ad entrambe le contendenti. Servono disperatamente ai padroni di casa, ultimi in classifica a quota 4 con una partita in meno, per continuare a sperare nella rimonta. Ne hanno bisogno anche gli etnei che hanno compiuto diversi passi falsi lasciando punti pesanti per strada. Risultati che hanno fatto scendere i rossoblu in nona posizione, e quindi fuori dalla zona play off scudetto.

Le due formazioni sono separate da 14 lunghezze in favore degli etnei.

Pasqua racconta le sue emozioni “Segnare nel derby”

Alla vigilia della sfida, il neoacquisto del Città di Melilli Domenico Pasqua racconta le sue emozioni dopo una carriera con tanti gol tra serie C1 e serie B. Pochi giorni fa, infatti, è arrivato l’esordio in serie A nella storica vittoria dei neroverdi col Pistoia per 4-3, poi sabato scorso la partita sul parquet della capolista Napoli che dopo aver sofferto un tempo ha vinto la sfida. Proprio in questa sfida, Pasqua ha avuto almeno un paio di buone occasioni senza che però arrivasse il primo gol in serie A.

“Giocare in questa categoria da soddisfazione enorme e voglia di fare bene – dice Pasqua – se penso che fino a qualche anno fa giocato in serie C2, non posso che essere felice del mio percorso e delle mie esperienze. La prima in Serie A non si scorda mai, specialmente se la squadra vince dopo una serie di risultati negativi. È stata una bellissima sensazione e sono stato molto contento per i miei compagni, per il tecnico, per la società, perché meritavano e meritavamo di raggiungere questa prima vittoria”.

Pasqua prosegue. “A Napoli altra bellissima partita, giocata senza paura e con la consapevolezza che non avevamo nulla da perdere. Siamo scesi in campo concentrati al cospetto di una corazzata che affrontavamo senza giocatori importanti come Diogo, Gianino, Tarantola e Bocci. Nel primo tempo abbiamo quasi dominato la partita, creando 6-7 occasioni. Io ne ho fatte almeno 3 con il loro portiere che è stato molto bravo dando il suo ottimo contributo. Certo, potevamo fare di meglio anche noi. Poi nella ripresa qualche errore di troppo ci è costato caro; ma devo dire che anche sotto di quattro reti la squadra è sempre rimasta in partita ed è uscita a testa altissima dal PalaCercola”.

Il derby tra Città di Melilli e Meta Catania, Pasqua sogna il primo gol in A

Il giocatore del Melilli poi parla del derby, match da sempre impossibili da decifrare. “Domani sarà derby contro un’ottima squadra, un club affermato nella nostra Serie A e composto da tanti campioni. È una partita particolare per la quale non si guarda la classifica, ma si pensa soltanto a vincere ed è quello che vogliamo ottenere davanti ai nostri tifosi. Daremo tutto per centrare i tre punti”.

E conclude: “Per quanto mi riguarda sì, fino all’anno scorso andavo a seguire le partite della Meta al PalaCatania, ora ci gioco contro e ne sono felicissimo. Non vedo l’ora di poter dare il mio contributo e chissà, magari segnando anche il primo gol in A davanti ai miei tifosi. A Napoli, come detto, ci sono andato vicino molte volte, domani non voglio sprecarne nemmeno una”.

Il tecnico della Meta Catania “Non possiamo lasciare nulla al caso”

Alla vigilia della partita, il tecnico della Meta Catania, Carmine Tarantino sottolinea: “Stiamo lavorando per limare quei dettagli che in qualche gara ci sono costati punti. Abbiamo lavorato sodo anche durante le festività natalizie per farci trovare pronti a questa gara e provare a portare a casa l’intera posta in palio”.

Ed ha concluso: “Dobbiamo imparare a vivere ogni gara come se fosse l’ultima, senza lasciare nulla al caso e soprattutto nulla di intentato”.

Il programma della quattordicesima giornata

Questo il palinsesto della quattordicesima e penultima giornata di andata del massimo campionato nazionale di calcio a 5.

Sandro Abate Avellino – Ciampino Aniene

Petrarca – Came Dosson

Città di Melilli – Meta Catania

Fortitudo Pomezia – Napoli Futsal

Futsal Pescara – Real San Giuseppe

Feldi Eboli – Italservice Pesaro

L84 – Nuova Comauto Pistoia

Olimpus Roma – 360 Gg Monastir

La classifica, Meta Catania nono, Città di Melilli ultimo

La classifica della serie A aggiornata recita quanto segue: Futsal Napoli 34 punti; Olimpus Roma 28; Came Dosson 24; Futsal Pescara 23; Real San Giuseppe, Feldi Eboli e Sandro Abate 22; L84 20; Meta Catania 18; Fortitudo Pomezia* 15; Ciampino Aniene 14; 360Gg Monastir 13; Italservice Pesaro 12; Petrarca 11; Nuova Comauto Pistoia 7 (-1); Città di Mellilli* 4

Con l’asterisco, una partita in meno.