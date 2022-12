Calcio a 5 serie A, etnei fermati 2-2 nel finale

Beffa per la Meta Catania, ko preventivato per il Città di Melilli. La tredicesima giornata di andata del campionato di serie A di calcio a 5 ha visto gli etnei pareggiare 2-2 al PalaCatania con l’Olimpus Roma seconda forza del torneo, mentre dopo una resistenza strenua, gli aretusei si arrendono 4-0 sul parquet della capolista Napoli.

La classifica vede gli etnei adesso fuori momentaneamente dalla zona play off scudetto. Per loro 18 punti e nona posizione. C’è tempo per recuperare ma a patto che non si perdano più occasioni; il Città di Melilli, invece, rimane ultimo con 4 punti ma le avversarie dirette non hanno guadagnato terreno. Magra soddisfazione.

Meta Catania ad un passo dal successo

Vittoria sfumata nel finale, dunque, per la Meta Catania al quale non bastano cuore, voglia e determinazione. L’Olimpus Roma pareggia ad un minuto dalla fine grazie a Marcelinho.

E dire che i tre punti erano ad un passo dopo il tacco malefico di Alonso che aveva messo al tappeto la difesa di Roma rea di un unico erroraccio. Ma Roma ha provato con il power play nel finale e la carambola sotto il naso di Pulvirenti e Dovara ha punito la squadra rossazzurra.

PalaCatania tabù

Al momento il PalaCatania è tabù con due pareggi ed una sconfitta nel suo parquet casalingo.

Match oggi appeso ad un filo con la prima frazione chiusa sullo 0-0 con due grandi parate di Dovara e una traversa ed un incrocio dei pali, colto dal tiro al volo di Pulvirenti con Alex Garcia sfortunato sul rimbalzo sotto misura. Nella ripresa squadre sempre abbottonate ed attente, la Meta Catania detta i tempi di gioco, prova senza però trovare spazi di manovra. E quando c’è lo spunto, il portiere capitolino Ducci risponde presente su Musumeci, Alonso e Pulvirenti.

Tuttavia, la sfida si sblocca all’improvviso, a metà secondo tempo con il colpo Di Bocão che porta in vantaggio la Meta Catania.

Ma il vantaggio dura poco: Dimas pareggia con un assolo, mette a sedere tutta la difesa e mette dentro l’1-1.

Fiammate finali della Meta Catania e dell’Olimpus Roma

A tre minuti dalla fine il colpo di Alonso ma il pari di Marcelinho non premiava una Meta Catania che continua a non raccogliere per ciò che merita. 2-2 finale e per i rossazzurri 18° punto in classifica ma tanta fiducia alla ripresa del campionato e in vista di un 2023 tutto da vivere.

Meta-Catania Olimpus Roma, il tabellino

Meta Catania-Olimpus Roma 2-2

Primo tempo 0-0

Meta Catania: Dovara, Pulvirenti, Alonso, Bocao, Musumeci, Silvestri, Lutin, Vaporaki, Corallo, Alex Garcia, Tornatore, Podda. Allenatore Tarantino.

Olimpus Roma: Ducci, Schininà, Marcelinho, Di Eugenio, Dimas, Cutrignelli, Cutrupi, Isgrò, Rafinha, Sacon, Cerulli, Bianchetti. Allenatore D’Orto.

Marcatori: 10’30” s.t. Bocao (M), 13′ Dimas (O), 17′ Alonso (M), 18’30” Marcelinho (O)

Ammoniti: Di Eugenio (O), Schininà (O), Alonso (M)

Arbitri: Vincenzo Cannistrà (Catanzaro), Luca Petrillo (Catanzaro) Crono: Bartolomeo Burletti (Palermo).

Città di Melilli resiste un tempo a Napoli

Alla vigilia era una missione impossibile. Ed il campo ha confermato la sensazione. Il Città di Melilli perde a Napoli, sul campo della capolista per 4-0. Punteggio che nelle proporzioni forse punisce il quintetto aretuseo che resiste bene un tempo creando 5-6 occasioni interessanti con Domenico Pasqua, Eriel Pizetta e Cristian Rizzo. In tutto questo difendendo con ordine e concedendo poco e niente alla compagine partenopea.

Seppur decimati, i ragazzi allenati da Nino Anthony Rinaldi offrono una prestazione importante e confortante dal punto di vista del gioco. Nella ripresa i valori in campo escono fuori alla distanza. Il Napoli fa vedere perché è capolista e Rafinha, due volte De Luca e Fortino fissano il punteggio sul 4-0 con i siciliani che hanno, nonostante i limiti, provato a rispondere colpo su colpo.

I risultati della 13ma giornata

Pistoia – Feldi Eboli 1-5

Came Dosson – 360 Gg Monastir 6-3

Meta Catania – Olimpus Roma 2-2

Ciampino Aniene – L84 1-7

Napoli Futsal – Città di Melilli 4-0

Fortitudo Pomezia – Futsal Pescara 5-4

Real San Giuseppe – Petrarca 7-3

Italservice Pesaro – Sandro Abate Avellino 1-2

Classifica dopo 13 giornate

Questa la classifica aggiornata. Napoli Futsal 31 punti; Olimpus Roma 28; Came Dosson 24; Futsal Pescara 23; Real San Giuseppe, Sandro Abate e Feldi Eboli 22; L84 20; Meta Catania 18; Fortitudo Pomezia* 15; Ciampino Aniene 14; 360Gg Monastir 13; Italservice Pesaro 12; Petrarca 11; Nuova Comauto Pistoia 7 (-1); Città di Melilli* 4.

Con l’asterisco una partita in meno.