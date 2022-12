Calcio a 5 serie A, decide Bocci a 15 secondi dalla fine

Finalmente Città di Melilli. La matricola siciliana batte 4-3 il Città di Pistoia sul parquet amico del Pala Villasmundo nella dodicesima giornata del campionato di serie A di calcio a 5 e conquista la sua prima vittoria in massima serie. Un successo voluto ed arrivato contro una diretta concorrente nella bagarre salvezza.

Dopo dieci partite, all’undicesimo tentativo, quindi, la squadra allenta da Nino Anthony Rinaldi centra i tre punti e balza a quota 4 a sole 3 lunghezze dai toscani penultimi. Per i neroverdi ci pensano le doppiette di Leo Bocci e di Moreno Gianino.

Città di Melilli parte benissimo

Gli uomini allenati da Rinaldi partono benissimo e vanno in vantaggio con Leo Bocci dopo 1’20”. I neroverdi amministrano bene il possesso palla e sfiorano più volte il raddoppio. Il Pistoia, dal canto suo, prova a sfondare ma il Melilli chiude tutti i varchi.

Il raddoppio arriva grazia a Moreno Gianino, alla sua prima rete in Serie A, al 15’07”.

Nella ripresa, ospiti più intraprendenti

Ripresa con i toscani più intraprendenti che accorciano le distanze con Guna al 4’24”. Il Città di Melilli stringe i denti ma subisce la rete di Bebetinho con una palla messa in mezzo e non intercettata da Boschiggia.

Trovato il pari, il Pistoia spinge ancora. Tuttavia, il Città di Melilli ribatte colpo su colpo e trova il nuovo vantaggio ancora con Gianino a metà ripresa. Ancora Pistoia che alza i ritmi e trova il pareggio su sfortunata deviazione di Pizetta.

Bocci decide a 15” dalla fine

Ultimi minuti palpitanti con azioni da una parte e dall’altra ma è Leo Bocci a siglare il definitivo 4-3 a 15 secondi dalla fine in superiorità numerica per l’espulsione di Belloni. Pala Villasmundo che esplode al fischio finale e Finalmente può festeggiare la prima vittoria nella massima serie del futsal nazionale.

Città di Melilli annuncia l’arrivo di Domenico Pasqua

Nelle ore precedenti alla delicata sfida salvezza con i toscani, la dirigenza del Città di Melilli C5 ha annunciato l’arrivo del bomber Domenico Pasqua. Giocatore ex Augusta, Catania C5 e i Bruchi, con all’attivo 13 reti in 9 partite in questo scorcio di stagione e un bottino di 55 reti nella scorsa stagione, arriva alla corte del tecnico Nino Anthony Rinaldi con grandi prospettive ed entusiasmo.

Ecco le sue prime parole in maglia neroverde: “Sono molto felice e onorato di vestire la maglia del Melilli. Voglio ringraziare in maniera particolare il presidente Francesco Papale che mi ha fortemente voluto e che da parecchio tempo mi segue e ha sempre avuto grande stima di me e il desiderio mai celato di portarmi in questa stupenda famiglia. Ringrazio ovviamente anche il ds Sergio Lamia ma un ringraziamento particolare va a mister Carmelo Sgroi che mi ha voluto fortemente già da inizio anno, con il quale ho condiviso una bellissima esperienza al Catania c5.

Per me è un sogno che si avvera poter giocare nella massima serie e potermi confrontare con i migliori calcettisti del panorama nazionale ed internazionale”.

E prosegue: “Spero di riuscire a fare bene sfruttando al massimo tutte le opportunità che mi capiteranno. Sono stato accolto benissimo dai miei nuovi compagni del città di Melilli, spero di riuscire a onorare al meglio questa maglia fino alla fine e regalare qualche gioia ai tifosi melillesi… Grazie Città di Melilli, l’avventura comincia”.

I risultati, Meta Catania gioca domani sera

Questi i risultati della dodicesima giornata.

Eboli – Real San Giuseppe 5-7

Sandro Abate Avellino – Came Dosson 2-2

Città di Melilli – Cisinti Pistoia 4-3

Olimpus Roma – Italservice Pesaro 3-0

360Gg Monastir – Ciampino Aniene 2-2

Futsal Pescara – Napoli Futsal 2-2

Da giocare domani 18 dicembre

L84 – Fortitudo Pomezia

Petrarca – Meta Catania

Classifica aggiornata, Città di Melilli sale a 4 punti

La classifica aggiornata: Napoli Futsal 31 punti; Olimpus Roma 27; Futsal Pescara 22; Came Dosson 21; Real San Giuseppe, Eboli e Sandro Abate Avellino 19; Meta Catania* ed L84* 17; Ciampino Aniene 14; 360 Gg Monastir 13; Italservice Pesaro 12; Fortitudo Pomezia** 11; Petrarca* 8; Pistoia 7 (-1) e Città di Melilli* 4.

Con l’asterisco una partita in meno; con due asterischi due partite in meno.