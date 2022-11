Calcio A 5, serie A, trasferte per le due siciliane nell’ottava giornata

Giocano in trasferta la Meta Catania Bicrocity ed il Citta di Melilli nell’ottava giornata del campionato di calcio a 5 di serie A.

Domani, sabato 19 novembre, gli etnei saranno a Dosson, frazione di Treviso con calcio di inizio alle 18.30, mentre gli aretusei sono ospiti del Pescara alle 15.

Meta Catania col Dosson vuole i tre punti

Ultimo allenamento in casa Meta Catania Bricocity, convocazioni e partenza in vista della trasferta di domani contro la Came Dosson. Una classica del futsal italiano e che rievoca i ricordi della semifinale scudetto vinta dai i rossazzurri o l’emozionante Skymatch della scorsa stagione terminato 2-2.

Ma questo fa parte del passato. Altra storia il presente, con i ragazzi di Tarantino bramosi di tornare a vincere in campionato e di continuare la striscia positiva dopo la vittoria a Regalbuto e qualificazione in Coppa Divisione. Affermazione che ha portato il quintetto siciliano ai quarti di finale della competizione. In classifica le due formazioni sono separate da appena due lunghezze in favore degli etnei che sono sesti a quota 13 mentre i veneti inseguono subito dopo. Nel turno precedente i rossazzurri hanno pareggiato in Campania col Real San Giuseppe per 3-3 subendo la beffa a pochi secondi dalla fine. I veneti, invece, hanno perso 6-3 sul parquet della capolista Napoli Futsal.

La vigilia della gara nelle parole di Giovanni Pulvirenti, 4 reti nelle ultime 5 gare e 2 gol realizzati in Coppa Divisione per la Meta Catania.

“Carichi e vogliosi di fare bene e di tornare a vincere in campionato – sottolinea –. Dobbiamo continuare la striscia positiva dopo aver passato il turno anche in Coppa Divisione. Stiamo crescendo in consapevolezza e vogliamo stare nelle parti alte della classifica. Speriamo di recuperare giocatori importanti come Vaporaki e Garcia perché sono determinanti per alcune soluzioni di gioco”.

Melilli a Pescara con il ritorno di Gianino

Trasferta a Pescara per il Città di Melilli, reduce dal primo punto in campionato conquistato la settimana scorsa in casa grazie al 2-2 col Petrarca Padova. La squadra neroverde ritrova Moreno Gianino che torna disponibile dopo dieci giornate di squalifica.

Domani, dunque, sabato 19 novembre, al PalaVillasmundo arriva il Pescara e certamente il ritorno di Gianino rappresenta una buona notizia per il tecnico Rinaldi, con lo staff tecnico che sta valutando gli impieghi di Rizzo e Tarantola, mentre restano in forte dubbio Monaco e Pizetta.

Queste le parole Gianino che potrà esordire nel massimo campionato nazionale di futsal:“Giocare nella massima serie e sempre un’emozione per tutti. Per me è un sogno che si avvera e di certo dopo il lungo e pesante periodo di stop, causa squalifica, ora sono pronto per dare il mio contributo”.

Il giocatore parla dell’avversario: “C’è poco da dire sulla squadra avversaria. Siamo consapevoli che andremo ad incontrare una grande compagine. Ci siamo allenati bene questa settimana e mi aspetto un gruppo unito pronto a lottare su ogni pallone e cercare di fare meno errori possibile”.

Ed infine un commento sul primo, storico punto, col Petrarca. “Sì, è vero, abbiamo sfiorato i primi tre punti con un ottimo Petrarca – spiega – ma siamo fiduciosi dei nostri mezzi. C’è solo da lavorare perché è l’unico modo che ci potrà permettere di toglierci qualche soddisfazione. In questa categoria nessuno ti regala niente”.