Calcio a 5 serie A, gli etnei cadono nella ripresa

Inizio 2023 amaro per la Meta Catania. La squadra allenata da Tarantino cade in casa 2-3 al PalaCatania con il Feldi Eboli nel match che chiude il girone di andata del campionato di serie A di calcio a 5.

Nuovo ko stagionale per la formazione etnea che va al giro di boa a quota 21 ma rimane fuori dalla zona play off ed in attesa che si delinei la giornata ha due punti da recuperare dall’ottava posizione.

Meta Catania subito avanti con Musumeci

PalaCatania ancora colmo di tifosi rossazzurri al seguito, oltre duemila gli spettatori nella giornata di festa dedicata all’Epifania e nonostante questo una sconfitta pesante con un pareggio sfiorato più volte da Musumeci e compagni che non sono riusciti a dare seguito allo 0-8 di fine 2022 nel vittorioso derby col Città di Melilli.

Senza problemi Samperi, tecnico dell’Eboli, che doveva solo rinunciare a Fantacele, mentre Tarantino perdeva Silvestri, infortunio durante la rifinitura, e rinunciava ad Alonso squalificato.

Partenza decisa della Meta Catania. Dopo appena 30 secondi dal fischio di inizio, infatti, il destro del capitano Musumeci buca la porta di Dalcin. Gara viva ed aperta con la Feldi Eboli che prova a venire su, ma i padroni di casa con Vaporaki lanciato ancora da Musumeci sfiora il raddoppio.

Eboli prova a spingere mandando avanti anche il suo portiere dai piedi buoni Dalcin per sfruttare superiorità. In una di queste azioni convulse il doppio rimbalzo favorisce Guilherme che riesce a battere Dovara, 1-1.

Ospiti in vantaggio

La Meta Catania soffre questa mossa Dalcin che consegna dinamismo e imprevedibilità alla fase offensiva rossoblù. Al 13’ il portiere rossazzurro Dovara chiude su Venancio. Gara molto tattica, etnei con baricentro più basso e possesso del gioco alla Feldi Eboli che con Luizinho sfiora ancora il vantaggio che prima calcia alto e dieci secondi più tardi trova ancora una grande parata di Dovara.

A tre minuti dalla fine l’intervento di Pulvirenti da dietro e Meta Catania in inferiorità numerica: il Feldi sfrutta subito l’occasione e va in vantaggio con Lucas per l’1-2.

La reazione rossazzurra si concretizza col sinistro del nuovo arrivo Spellanzon ma Dalcin chiude lo specchio. Ad un minuto dalla fine del primo tempo traversa dell’Eboli su errore di Spellanzon. Il primo tempo si chiude qui.

Rossazzurri alla ricerca del pareggio, Eboli in contropiede

Ad inizio ripresa subito Meta Catania con la giocata di Musumeci e tiro secco però intercettato dal volto di Dalcin.

I padroni di casa ci provano ancora con Vaporaki che per poco non pesca la parabola perfetta con Dalcin fuori dai pali.

Dal canto suo Feldi Eboli continua a tessere la tela dei passaggi, del possesso allontanando la pressione dalla porta di Dalcin.

Al 6’ la prima vera palla gol della ripresa per la Feldi con uno scambio Luizinho-Guilhermao e pallone fuori di poco. Due minuti dopo è ancora Luizinho pericoloso ma è Nelson Lutin ad avere sul piatto, sulla giocata di Podda, il pallone del pareggio ma spreca sulla linea di porta.

Gara ad alta tensione, con Dovara straordinario in uscita a togliere la sfera a Calderolli, mentre Musumeci su piazzato non riesce a prendere la giusta mira.

Finale incandescente, gol degli ospiti, etnei reagiscono

Nel finale la Meta Catania Bricocity continua a pressare e Nelson Lutin con le sue giocate mette in difficoltà la retroguardia di Eboli. Ma come spesso accade, nel momento migliore dei rossazzurri, arriva la stoccata degli ospiti. Su palla inattiva di Luizinho pesca il suo 23° centro stagionale.

Gara finita? No, perché la Meta Catania Bricocity tornava subito sotto grazie alla botta di Spellanzon per il 2-3.

Il quinto fallo di Feldi Eboli rende il finale ricco di imprevedibilità: i campani provano a tenere il possesso per allontanare le occasioni della Meta Catania, ma i rossazzurri non mollano. Nelson Lutin è nella traiettoria giusta sul tiro di Vaporaki ma il suo tacco a Dalcin battuto esce di un niente.

Stesso discorso a pochi secondi dalla fine quando il suo piattone destro si alza di pochi centimetri sopra la traversa di Eboli. Finisce cosi con la sirena a scandire la vittoria degli uomini di Samperi e con la Meta Catania Bricocity a recriminare. I siciliani sperano in un girone di ritorno con più soddisfazioni con l’obiettivo di iniziare quanto prima la rincorsa alla zona play off.

Meta Catania-Feldi Eboli, il tabellino

Meta Catania-Feldi Eboli 2-3

Primo tempo: 1-2

Meta Catania: Dovara, Pulvirenti, Spellanzon, Vaporaki, Musumeci, Podda, Lutin, Bocao, Corallo, Alex Garcia, Scuderi, Tornatore. Allenatore Tarantino.

Feldi Eboli: Dal Cin, Venancio, Caponigro, Calderolli, Braga, Vavà, Guilhermao, Luizinho, Baroni, Restaino, Selucio, Pasculli. Allenatore Samperi.

Marcatori: 0’30” p.t. Musumeci (M), 6′ Guilhermao (F), 17′ Braga (F), 11’40” s.t. Luizinho (F), 13’05” Spellanzon (M)

Ammoniti: Pulvirenti (M), Braga (F), Venancio (F), Alex Garcia (M)

Espulsi: al 16’30” del p.t. Pulvirenti (M) per somma di ammonizioni

Arbitri: Alex Iannuzzi (Roma 1), Andrea Antonio Basile (Torino) Crono: Bartolomeo Burletti (Palermo).

Domani, il Città di Melilli a San Giuseppe

Il 2023 del Città di Melilli inizia sul difficile campo del Real San Giuseppe. Trasferta campana per i megaresi, ultimi in classifica, sul parquet della settima forza del campionato. La sfida si giocherà al Palacoscioni di Nocera Inferiore alle 18.

I risultati della 15ma giornata

360Gg Monastir – Sandro Abate Avellino 2-6

Meta Catania – Feldi Eboli 2-3

Napoli Futsal – L84

Italservice Pesaro – Petrarca

Ciampino Aniene – Fortitudo Pomezia

Nuova Comauto Pistoia – Futsal Pescara

Real San Giuseppe – Città di Melilli

Came Dosson – Olimpus Roma

La classifica aggiornata, Meta Catania ancora fuori dalla zona play off

La classifica aggiornata dopo i due anticipi del quindicesimo turno recita quanto segue: Napoli Futsal 37 punti; Olimpus Roma 31; Feldi Eboli* e Sandro Abate Avellino* 28; Came Dosson 25; Futsal Pescara 24; Real San Giuseppe ed L84 13; Meta Catania* 21; Fortitudo Pomezia 18; Ciampino Aniene 13; 360 Gg Monastir 13*; Italservice Pesaro e Petrarca 12; Nuova Comauto Pistoia 7 (-1); Città di Melilli 4.

Con l’asterisco una partita in più.